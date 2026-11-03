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礁溪老爺客座主廚「日本美食節」 線上旅展優惠午餐券只要909元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪老爺酒店雲天自助餐廳「日本美食節」，每天大約推出20道日式旬味。圖／礁溪老爺提供
礁溪老爺酒店雲天自助餐廳「日本美食節」，每天大約推出20道日式旬味。圖／礁溪老爺提供

宜蘭礁溪老爺酒店推出日本美食節「日日是好日·旬之味」，雲天自助餐廳即日起至12月27日，邀請日本料理主廚的大山達也客座，每天大約推出20道日式旬味；今天起至11月9日老爺感謝季線上旅展，午餐揪團饗樂券4張3668元；另有買10送1優惠，每組1萬元，平均每人909元午餐，非常划算。

客座主廚大山達也深耕懷石料理多年，曾經在德國、義大利、新加坡及越南累積餐飲經驗，也曾任職於慕尼黑 Acquarello餐廳及多家米其林指南必比登推薦餐廳，目前是老爺集團姊妹酒店「越南西貢日航酒店」日本料理主廚。

這次他以宜蘭在地食材融入料理，研發三道限定創作料理。「柚香山椒櫻桃鴨肉丸」以宜蘭櫻桃鴨融入柚子清香，交織出溫暖秋冬旬味；「紫蘇梅韻白帶魚卷」以宜蘭沿海白帶魚捲成螺旋狀後酥炸，結合在地海味與日式揚物技藝；「蜂蜜慢燉溫泉蕃茄」選用礁溪溫泉番茄，低溫慢燉融入蜂蜜甘甜，呈現酸甜清爽的口感。

美食節期間每天大約推出20道日式旬味，從開胃漬物、暖心熱食到精緻甘味一應俱全，現作區供應「和牛壽喜燒」，熱食則有慢火細煮的「香魚茶梅甘露煮」，餐後有在地風味的「和風金柑派」與「柚香檸檬塔」。

平日午餐1080、晚餐1380元加服務費，今起展開「老爺感謝季」線上旅展至11月9日，雲天自助餐廳推出「午餐揪團饗樂券」一組4張3668 元，平均每人917元，另有買10送1，每組1萬元午餐券，平均每人909元，適合與親友相約共享。

礁溪老爺雲天自助餐現作區「和牛壽喜燒」，現點現做品嘗牛肉豐潤滋味。圖／礁溪老爺提供
礁溪老爺雲天自助餐現作區「和牛壽喜燒」，現點現做品嘗牛肉豐潤滋味。圖／礁溪老爺提供

日本美食節限定宜蘭創作料理「柚香山椒櫻桃鴨肉丸」。圖／礁溪老爺提供
日本美食節限定宜蘭創作料理「柚香山椒櫻桃鴨肉丸」。圖／礁溪老爺提供

礁溪 日本料理 宜蘭

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