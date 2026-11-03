寶可夢郵票11月20日開賣 郵差包、折疊推車7款周邊明起率先預購

中華郵政公司將於11月20日發行「寶可夢郵票」，限量30萬張，每張內含10枚郵票，面值均為8元，可於全台901郵局、世界郵展現場、6間寶可夢主題郵局及i集郵搶購，另也推出郵差包、便利包拉鏈袋、折疊推車等7款商品，明天上午8時30分於i集郵搶先線上預購。

中華郵政歷經2年多洽談，成功取得寶可夢IP合作授權，首度推出寶可夢集郵及周邊商品，其中7款周邊商品包含存錢筒、便利包拉鍊袋組、寶可夢郵票珍藏組及側背包、精靈球郵差包、明信片組、印章、摺疊推車，售價250元至980元不等。

中華郵政副總蔡文慶表示，今年為中華郵政130周年，同時也是寶可夢30周年，因此選在今年合作發行寶可夢郵票及商品，預估寶可夢郵票將帶來2400萬元業績，寶可夢商品推估可賣出3572萬元，合計將創下5972萬元營收，若市場反應不錯，盼未來還可再推出第二波寶可夢商品。

中華郵政表示，寶可夢郵票及相關周邊商品正式發售日為11月20日，但明（4日）起可率先於i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）預購周邊商品，或11月17日上午8時30分起於「i集郵」訂購，每筆訂單限購2張及周邊商品。

寶可夢郵票將於11月20日正式發行，可於全台901郵局、世界郵展現場、6間寶可夢主題郵局及i集郵發售，民眾可提前自11月4日上午8時30分至11月16日下午11時59分於「i集郵」預購，訂單金額每滿1000元（不含運費），即贈送皮卡丘伊布迷你便利箱1個，可累贈，數量有限，送完為止，另購買商品全套組（每組售價3200元），加贈皮卡丘購物袋1個，每筆訂單限購3組，限量500組。

中華郵政指出，寶可夢郵票發行首日，將設置3場臨時郵局，包含世界郵展現場、台中民權路郵局、新興郵局，以及6間寶可夢主題郵局，包括台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、新興郵局。

同時，中華郵政還推出6組寶可夢主題郵筒，位於台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局，預估將成打卡點。

另外，中華郵政也首度推出大卡車積木組，以郵政經典綠色郵務大卡車為設計元素，11月4日推出，限量發售4600組，每組售價699元；蔡文慶表示，後續將視市場反應和業務推展需要，再評估是否發行第二版或第三版郵車和集郵商品。

寶可夢日期印章。圖／中華郵政提供

精靈球郵差包。圖／中華郵政提供

分類存錢筒。圖／中華郵政提供

寶可夢日期印章。圖／中華郵政提供

明信片組。圖／中華郵政提供

便利包拉鍊袋組。圖／中華郵政提供

中華郵政推出寶可夢集郵及周邊商品。圖／中華郵政提供

皮卡丘伊布便利箱摺疊推車。圖／中華郵政提供

寶可夢郵票珍藏組。圖／中華郵政提供

中華郵政推出寶可夢集郵及周邊商品。圖／中華郵政提供