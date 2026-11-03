Zara Home台北改裝新登場 話題聯名台灣首賣、空間亮點與耶誕新品推薦

Zara Home於台北ATT 4 FUN改裝新開幕推出全新形象店，為品牌愛好者帶來更升級的體驗。

改裝後的Zara Home店裝訴求天然環保，結合木材、石灰、亞麻等天然材質，營造溫暖的氛圍。並以家居場景貫穿門市規劃，透過不同空間領域呈現Zara Home各系列品項。像是一樓呈現屬於白天的日常起居空間，包括廚房、客廳及其相關家飾，另外設有獨立香氛展示區。地下一樓為居家空間，包含臥室與內睡衣展示空間、衛浴區，以及兒童專區，提供居家生活提案。

開幕話題新品：台灣首賣BAISI GUADAGNINO for Zara Home系列

Zara Home今年最具話題的聯名合作，由STEFANO BAISI與LUCA GUADAGNINO美術指導與導演雙人組創作系列。二人的獨特美學穿梭於室內建築、電影與時尚領域。如今，他們的電影宇宙首次走入家中。這系列靈感融合維也納分離派的幾何秩序、法國裝飾藝術的曲線、巴西現代主義的溫度，以及義大利激進設計的感性，充滿浪漫弧線的物件形態，將光影與夢境具象化。ATT4FUN門市首度引進了此系列的擺件與小型家具，為Zara Home愛好者，提供復古迷人的家居單品。

THE SKY OCTAGONAL餐瓷

象牙色瓷盤系列，飾有亮面釉彩。八角形設計，加高底座，局部搭配交替的綠色飾塊；盤面飾有藝術家Francesco Snote創作的風景或動植物插畫。

THE QUBIT STOOL木凳

立方體造型木凳，人體工學微凹坐面。圓形開孔幾何細節，採用霧面木質，呈現經典雋永風格。

耶誕系列

豐富的耶誕吊飾、擺件、禮物包裝用具外，各空間區域的配飾、廚具、兒童玩具等，呈現耶誕歡樂氣氛。經典應景的年度耶誕甜點香氛有薑餅、海鹽焦糖、爆米花、提拉米蘇等甜蜜口味，今年擴大商品選項，更多特殊造型與迷你蠟燭等包裝款式可選擇。

香氛新品玫瑰植物蠟香氛

Zara Home首度推出可拆式容器香氛組合，蠟燭本體採用植物蠟，在香氛蠟燭燒盡後，可保留黃洞石造型外殼，成為另一件實用擺飾。兩種香調，雪松木質與玫瑰花調可選擇，同款香氣也有線香組合。

寵物系列

提供寵物專屬的各樣家飾單品，被窩、牽繩、食用碗、餐墊等。

復古手動桌面日曆，1,790元。圖／Zara Home提供

復古金屬無線檯燈(酒紅)，2,490元。圖／Zara Home提供

耶誕愛心餐盤，290元起。圖／Zara Home提供

WINTER CYPRESS禮盒組，1,490元。圖／Zara Home提供

THE QUBIT STOOL木凳。圖／Zara Home提供

台灣首賣BAISI GUADAGNINO for Zara Home系列。圖／Zara Home提供

骨頭造型置物籃，1,490元。圖／Zara Home提供

提拉米蘇甜點罐香氛，1,490元。圖／Zara Home提供

THE SKY OCTAGONAL餐瓷。圖／Zara Home提供

Zara Home全新改裝後，以家居場景貫穿門市規劃，透過不同空間領域呈現各系列品項。圖／Zara Home提供