Zara Home台北改裝新登場 話題聯名台灣首賣、空間亮點與耶誕新品推薦
Zara Home於台北ATT 4 FUN改裝新開幕推出全新形象店，為品牌愛好者帶來更升級的體驗。
改裝後的Zara Home店裝訴求天然環保，結合木材、石灰、亞麻等天然材質，營造溫暖的氛圍。並以家居場景貫穿門市規劃，透過不同空間領域呈現Zara Home各系列品項。像是一樓呈現屬於白天的日常起居空間，包括廚房、客廳及其相關家飾，另外設有獨立香氛展示區。地下一樓為居家空間，包含臥室與內睡衣展示空間、衛浴區，以及兒童專區，提供居家生活提案。
開幕話題新品：台灣首賣BAISI GUADAGNINO for Zara Home系列
Zara Home今年最具話題的聯名合作，由STEFANO BAISI與LUCA GUADAGNINO美術指導與導演雙人組創作系列。二人的獨特美學穿梭於室內建築、電影與時尚領域。如今，他們的電影宇宙首次走入家中。這系列靈感融合維也納分離派的幾何秩序、法國裝飾藝術的曲線、巴西現代主義的溫度，以及義大利激進設計的感性，充滿浪漫弧線的物件形態，將光影與夢境具象化。ATT4FUN門市首度引進了此系列的擺件與小型家具，為Zara Home愛好者，提供復古迷人的家居單品。
THE SKY OCTAGONAL餐瓷
象牙色瓷盤系列，飾有亮面釉彩。八角形設計，加高底座，局部搭配交替的綠色飾塊；盤面飾有藝術家Francesco Snote創作的風景或動植物插畫。
THE QUBIT STOOL木凳
立方體造型木凳，人體工學微凹坐面。圓形開孔幾何細節，採用霧面木質，呈現經典雋永風格。
耶誕系列
豐富的耶誕吊飾、擺件、禮物包裝用具外，各空間區域的配飾、廚具、兒童玩具等，呈現耶誕歡樂氣氛。經典應景的年度耶誕甜點香氛有薑餅、海鹽焦糖、爆米花、提拉米蘇等甜蜜口味，今年擴大商品選項，更多特殊造型與迷你蠟燭等包裝款式可選擇。
香氛新品玫瑰植物蠟香氛
Zara Home首度推出可拆式容器香氛組合，蠟燭本體採用植物蠟，在香氛蠟燭燒盡後，可保留黃洞石造型外殼，成為另一件實用擺飾。兩種香調，雪松木質與玫瑰花調可選擇，同款香氣也有線香組合。
寵物系列
提供寵物專屬的各樣家飾單品，被窩、牽繩、食用碗、餐墊等。
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