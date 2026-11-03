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Coupang酷澎雙11狂購祭天天下單抽好禮　WOW會員再抽史上最高111,111元酷澎幣

文／ 張瑞文

美商Coupang酷澎1111狂購祭指定品類7折起，活動首日就點燃買氣，Coupang酷澎3日宣布狂歡再加碼，WOW會員即日起至11日只要下單任一「火箭速配」、「火箭跨境」商品即可累積一次抽獎機會，最大獎可帶走價值111,111元酷澎幣，買越多中獎機會越高！

Coupang酷澎1111狂購祭驚喜加碼，下單抽1元神購券，最大獎價值111111元酷澎幣。 圖／Coupang 提供
Coupang酷澎1111狂購祭驚喜加碼，下單抽1元神購券，最大獎價值111111元酷澎幣。 圖／Coupang 提供

Coupang酷澎1111狂購祭11月11日前每晚7點精選品類結帳享7折起，昨天登場的食品飲品匯集知名品牌，包含金車、旺旺、波蜜、Yes悅氏、Orion 好麗友、Binggrae、韓味不二、OTOKI不倒翁等，加上「火箭速配」最快隔日到貨的配送效率，吸引顧客持續下單。

Coupang酷澎「1111狂購祭」3日起再推出多重抽獎好禮，WOW會員即日起至11月8日下單，每筆訂單皆可獲得一次抽獎機會，將抽出1,000筆幸運訂單，送出總價值最高500元的「火箭速配」折價券，並可於11月9日至15日馬上使用；11月9日至11日下單的WOW會員，也有機會抽中價值200元的「火箭速配」折價券，讓好康一路延續至雙11當天。每名WOW會員各活動期間享一次折價券中獎機會。

此外，Coupang酷澎今年端出「1111狂歡抽」，WOW會員於活動期間每筆訂單皆可獲得一次抽獎機會，最大獎將抽出1名幸運得主，獨享價值111,111元酷澎幣，且無消費門檻即可折抵使用，創下Coupang酷澎台灣最高單筆活動獎項！其他獎項還包括Samsung平板電腦、JBL藍牙耳機等人氣商品，為雙11線上購物增添驚喜。上述抽獎活動僅適用於「火箭速配」及「火箭跨境」訂單，購買及抽獎期間須具有WOW會員身分，詳細活動、折價券使用辦法請見Coupang酷澎活動頁面。

Coupang酷澎持續以顧客為核心，1111狂購祭期間攜手多家銀行推出折扣。即日起刷國泰世華銀行信用卡單筆分期消費滿36,000元，現折3,000元，登錄再賺最高1,200點小樹點（信用卡）。聯邦銀行信用卡單筆滿3,000元以上，享95折優惠，最高現折1,000元；刷中國信託LINE Pay Visa卡單筆滿5,000元現折300元；各銀行活動細節、名額以銀行公告為準，謹慎理財信用至上。

Coupang酷澎雙11必買　Apple 授權經銷商、Samsung 現折全方位滿足

Coupang酷澎作為 Apple 官方授權經銷商，持續引進 Apple 最新產品，雙11期間當然要入手。全新 2026 iPad mini 搭載 A20 Pro 晶片，帶來更強大的圖形處理與AI運算效能，升級8.5吋OLED顯示器，呈現鮮明細膩的視覺體驗，搭配輕巧機身與 Apple Pencil Pro 支援，無論隨身閱讀、影音娛樂或創意繪圖都能輕鬆掌握。專為專業工作需求打造的全新14吋 MacBook Pro 則搭載 M6 晶片，強化多工處理、影像創作及裝置端AI應用效能，並具備最長24小時電池續航力，滿足商務人士、創作者及學生族群的多元需求。

Coupang酷澎授權開賣 Apple 全新 MacBook Pro ，配備 PROLED XDR 顯示器 ，帶來足以改變使用體驗的螢幕顯示效能。 圖／Coupang 提供
Coupang酷澎授權開賣 Apple 全新 MacBook Pro ，配備 PROLED XDR 顯示器 ，帶來足以改變使用體驗的螢幕顯示效能。 圖／Coupang 提供

身為三星官方授權通路，Coupang酷澎與Samsung攜手推出雙11盛典，Galaxy Z系列指定機種85折起，週末再享加碼現折2,000元；限折優惠數量有限，贈完為止。藍芽配件方面，Coupang酷澎推出Bose QuietComfort Ultra 第一代限量優惠價8990元，黑、藍、紅三色依照風格任選，11月5日起陸續出貨。

Bose QuietComfort Ultra 第一代 Coupang酷澎優惠價8990元，11月5日限量開賣。 圖／Coupang 提供
Bose QuietComfort Ultra 第一代 Coupang酷澎優惠價8990元，11月5日限量開賣。 圖／Coupang 提供

安卓陣營旗艦新機同樣精彩，Coupang酷澎同步開賣vivo X500系列，本次 vivo X500與品牌影像大使周杰倫合作，推出機款專屬「晴天」影像濾鏡；X500 Pro Max 搭載 2 億畫素蔡司 APO 超級長焦鏡頭，結合 LOFIC 高動態影像技術與雲台級光學防手震，搭配增距鏡清晰捕捉畫面細節。

同時，即日起至11月30日，於Coupang酷澎購入OPPO Find X10系列，購機登錄My OPPO可享原廠1年延長保固、1年螢幕意外保障與「創作無憂」保固權益包含24個月1次電池保固＋12個月1次鏡頭保固。早鳥購機登錄，限量再贈 OPPO AIRVOOC 50W 磁吸小渦輪無線充電器（市值2,990元）與 OPPO Find X10系列芳綸纖維磁吸保護殼（市值990元），數量有限，贈完為止，從專業影像創作到日常使用一次升級。

Coupang酷澎WOW會員每月訂閱費59元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運，以及信用卡、會員專屬現折優惠等多項福利。無論日常臨時補貨、家庭定期囤貨，或公司行號等大量採買需求，都能搭配最快隔日到貨的便利配送服務，讓線上購物更省時、省力。

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