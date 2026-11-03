仙氣直接也要閃亮亮！AHKAH以珍貴鉑金鑽石迎接2026歲末

迎接歲末佳節，日本珠寶品牌AHKAH在台灣與日本同步推出2026 Holiday Season歲末系列，並限定推出節日包裝，搭配專屬禮品袋與細緻緞帶包覆，透過純粹冷冽的鉑金與璀璨鑽石，為冬日穿搭注入精緻的層次感。

本季亮點聚焦於由創意總監Katie Hillier操刀的經典chandelier sway系列。品牌首度將此系列經典的設計換上以鉑金材質打造，全新鉑金版本的chandelier sway grace與chandelier sway twist，巧妙結合長方階梯形切割（Emerald Cut）與圓形明亮式切割鑽石，鑽石火光各自不同，並隨配戴者的動作輕靈搖曳，呈現如流蘇般的晃動美感，展現極致的光影火彩。

同時登場的全新chandelier sway solo與chandelier layered系列，則走俐落的極簡幾何線條。不論是以單顆長方形鑽石搭配弧形排列鑽石的項鍊，或是具備層次階梯感設計的戒指與耳骨夾，皆展現摩登內斂的當代美學，提供黃金與鉑金多樣材質選擇，極具日常疊搭靈活性。

AHKAH 2026 Holiday視覺形象。圖／AHKAH提供

AHKAH chandelier sway solo鑽石項鍊，20,900元。圖／AHKAH提供

AHKAH chandelier sway戒指，47,200元起。圖／AHKAH提供

AHKAH 2026 Holiday視覺形象。圖／AHKAH提供

AHKAH chandelier layered耳骨夾與戒指，44,100元起。圖／AHKAH提供

AHKAH chandelier sway grace頸鍊，49萬4,000元；耳環，51萬5,000元。圖／AHKAH提供