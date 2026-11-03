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仙氣直接也要閃亮亮！AHKAH以珍貴鉑金鑽石迎接2026歲末

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
AHKAH chandelier sway solo 18K黃金鑲鑽項鍊，20,900元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway solo 18K黃金鑲鑽項鍊，20,900元。圖／AHKAH提供

迎接歲末佳節，日本珠寶品牌AHKAH在台灣與日本同步推出2026 Holiday Season歲末系列，並限定推出節日包裝，搭配專屬禮品袋與細緻緞帶包覆，透過純粹冷冽的鉑金與璀璨鑽石，為冬日穿搭注入精緻的層次感。

本季亮點聚焦於由創意總監Katie Hillier操刀的經典chandelier sway系列。品牌首度將此系列經典的設計換上以鉑金材質打造，全新鉑金版本的chandelier sway grace與chandelier sway twist，巧妙結合長方階梯形切割（Emerald Cut）與圓形明亮式切割鑽石，鑽石火光各自不同，並隨配戴者的動作輕靈搖曳，呈現如流蘇般的晃動美感，展現極致的光影火彩。

同時登場的全新chandelier sway solo與chandelier layered系列，則走俐落的極簡幾何線條。不論是以單顆長方形鑽石搭配弧形排列鑽石的項鍊，或是具備層次階梯感設計的戒指與耳骨夾，皆展現摩登內斂的當代美學，提供黃金與鉑金多樣材質選擇，極具日常疊搭靈活性。

AHKAH 2026 Holiday視覺形象。圖／AHKAH提供
AHKAH 2026 Holiday視覺形象。圖／AHKAH提供

AHKAH chandelier sway solo鑽石項鍊，20,900元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway solo鑽石項鍊，20,900元。圖／AHKAH提供

AHKAH chandelier sway戒指，47,200元起。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway戒指，47,200元起。圖／AHKAH提供

AHKAH 2026 Holiday視覺形象。圖／AHKAH提供
AHKAH 2026 Holiday視覺形象。圖／AHKAH提供

AHKAH chandelier layered耳骨夾與戒指，44,100元起。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier layered耳骨夾與戒指，44,100元起。圖／AHKAH提供

AHKAH chandelier sway grace頸鍊，49萬4,000元；耳環，51萬5,000元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway grace頸鍊，49萬4,000元；耳環，51萬5,000元。圖／AHKAH提供

AHKAH chandelier sway solo鉑金鑽石項鍊，20,900元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway solo鉑金鑽石項鍊，20,900元。圖／AHKAH提供

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