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致敬亞洲武術之神！萬寶龍發表全新書寫工具致敬李小龍

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MONTBLANC著名人物系列李小龍限量版8鋼筆（MB133433），致敬一代武術動作明星、哲學家閃耀而如流星般的一生。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列李小龍限量版8鋼筆（MB133433），致敬一代武術動作明星、哲學家閃耀而如流星般的一生。圖／萬寶龍提供

萬寶龍推出全新著名人物系列李小龍書寫工具，向享譽國際的演員、導演、武術家暨哲學家致敬。該系列透過四款設計各具特色的書寫工具，演繹李小龍傳奇人生中最具代表性的面向，展現品牌工藝，並加碼延伸出筆記本、墨水瓶與袖扣等周邊配件。

李小龍於1940年出生於舊金山並在香港長大，自幼深受東西方文化滋養，在華盛頓大學攻讀哲學時推廣傳統武術，孕育出開放靈活的「截拳道」與其人生哲學。他透過驚人速度與銀幕魅力在《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》及《龍爭虎鬥》中大放異彩，然而李小龍年僅32歲便猝然離世，其影響力源自好奇心、自律精神與忠於自我的態度，至今仍深深啟發著無數東西方的影迷與武術愛好者。

身為系列頂級規格之作的「限量版8」選用了Au750實心金質筆蓋與筆身，同時盤繞源自親筆草圖的龍紋，龍鱗以橡木與竹材逐片手工精密鑲嵌，呼應其柔韌應變箴言。龍紋下方手工紋飾呈流水姿態，筆尖更壓印Walk On字樣並鑲嵌鑽石；「限量版93」全球限量發行93支，旨在禮讚李小龍身為武術家的非凡成就。筆身以傳統蒔繪與漆藝手工裝飾，將反應訓練盾牌旋轉動勢化為豐富構圖。紅色漆面筆尾飾有振藩國術館館名印章，筆尖則飾有箭矢環繞陰陽的截拳道標誌。

「限量版1940」全球發行1940支，數字源於其出生年份，頌揚其幕後創作靈魂與武術電影先驅成就。鍍金筆蓋與筆身嵌以黃色漆藝搭配黑色漆紋，筆身飾有分段龍形圖騰寓意鏡廳幻象破碎，霧面鍍金筆尾則飾有攝影機調節環紋理。

「特別版」則特別禮讚了李小龍身為演員的重要成就，其筆身採用黑色珍貴樹脂並飾有龍形圖案，黃色珍貴樹脂筆蓋再現李小龍生前未能完成的香港武俠電影《死亡遊戲》的經典配色。鍍釕筆尾鐫刻青蜂俠黃蜂圖案，筆夾取形自雙節棍單節，全系列另備有中型筆記本、墨水瓶與袖扣供選擇。

MONTBLANC著名人物系列李小龍限量版93鋼筆（MB133432），建議售價52萬歐元、並將依匯率調整台灣售價。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列李小龍限量版93鋼筆（MB133432），建議售價52萬歐元、並將依匯率調整台灣售價。圖／萬寶龍提供

MONTBLANC著名人物系列李小龍50毫升墨水瓶（MB136798），1,800元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列李小龍50毫升墨水瓶（MB136798），1,800元。圖／萬寶龍提供

MONTBLANC著名人物系列李小龍特別版鋼筆（MB133426），55,100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列李小龍特別版鋼筆（MB133426），55,100元。圖／萬寶龍提供

MONTBLANC著名人物系列李小龍限量版1940鋼筆（MB133430），18萬100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列李小龍限量版1940鋼筆（MB133430），18萬100元。圖／萬寶龍提供

MONTBLANC著名人物系列李小龍袖扣（MB135971），12,500元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列李小龍袖扣（MB135971），12,500元。圖／萬寶龍提供

李小龍 舊金山 香港

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