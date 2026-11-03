宏碁新品全系列登場！雙11優惠開跑 AI筆電、平板、電競設備一次升級

迎接雙11購物旺季，宏碁推出年度購機優惠，集結TravelMate AI商務筆電、Swift輕薄筆電、Iconia Duo生產力平板、可攜式顯示器及Predator電競設備，從工作、創作到娛樂需求全面到位。即日起至12月13日，購買指定機種並完成發票登錄、綁定Acer X Predator LINE官方帳號，即可參加周周抽LINE POINTS 11,111點活動，還有機會抽中市值約22,800元的Ray-Ban Meta GEN2 AI智慧眼鏡。

宏碁Swift輕薄筆電家族持續擴大，目前產品陣容超過20款，涵蓋14吋至16吋規格及AMD、Intel多元處理器平台，滿足學生、上班族與創作者需求。其中，全新Swift Air 14推出勃根地紅配色，搭載AMD Ryzen AI 5 330處理器、16GB記憶體及512GB SSD，建議售價34,900元；另一款搭載Intel Core Ultra 5 125H處理器的機種，建議售價37,900元，兼顧效能與行動便利性。

因應商務市場AI筆電需求，全新TravelMate AI系列全面搭載Intel Core Ultra Series 3處理器，涵蓋旗艦級TravelMate P6、翻轉觸控機種P4 Spin、高效協作機種P4及企業部署機種P2。全系列支援Microsoft Copilot、Acer User Sensing智慧感測及TravelMateSense管理工具，並整合AI降噪、視訊優化與多層資安防護。其中TravelMate P6採用碳纖維材質，重量約980公克，配備14吋OLED觸控螢幕，適合經常移動辦公的商務人士。

生產力平板則推出全新14.2吋Iconia Duo S14，配備2.8K OLED觸控螢幕、120Hz更新率及3:2顯示比例，支援DP-in顯示輸入與Screen Casting無線投放，可作為筆電第二螢幕使用。產品標配可拆式鍵盤、磁吸支架及主動式觸控筆，搭載10,000mAh電池，最長續航力約10小時，讓使用者靈活切換平板、筆電與創作工具。

電競產品同樣推出多款新品。Nitro PG161W P1可攜式電競螢幕配備16吋FHD面板、144Hz更新率及AMD FreeSync技術，方便玩家在不同場域享受流暢遊戲體驗。全新Predator Atlas 8掌上型遊戲機建議售價52,900元，最高搭載Intel Arc G3 Extreme處理器與Arc B390顯示晶片，配備8吋FHD+ 120Hz螢幕、VRR可變更新率及雙風扇散熱系統，並支援Windows 11、Xbox模式與Xbox Game Pass。

桌機與顯示器方面，Predator Orion Neo採用32公升機身，最高搭載NVIDIA GeForce RTX 5080顯示卡，預計11月中到貨。Predator X32 X2則配備31.5吋UHD QD-OLED面板、240Hz更新率及0.03ms反應時間，支援DisplayHDR True Black 400與99% DCI-P3廣色域，建議售價42,999元，雙11指定通路特惠價不到2萬元。

從AI商務筆電、輕薄筆電與生產力平板，到可攜式顯示器、電競掌機及旗艦桌機，宏碁此次雙11優惠涵蓋多元使用情境，消費者可依工作、學習、創作及娛樂需求選擇合適設備，趁著優惠好康時機升級數位生活。

全新Predator Atlas 8掌上型遊戲機，搭配Nitro PG161W P1可攜式電競螢幕，讓玩家在不同場域都能享受順暢遊戲體驗。圖／宏碁提供

支援翻轉觸控的TravelMate P4 Spin商務筆電。圖／宏碁提供

Iconia Duo S14標配可拆式鍵盤、磁吸支架及Active Stylus主動式觸控筆，平板、筆電及創作工具自由切換。圖／宏碁提供

Swift Air輕薄筆電系列提供銀色、白色、粉色、藍色、綠色及全新勃根地紅等多元配色選擇。圖／宏碁提供

宏碁同步推出多款電競與娛樂產品，滿足玩家對效能與沉浸體驗的期待。圖／宏碁提供