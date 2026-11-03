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宏碁新品全系列登場！雙11優惠開跑 AI筆電、平板、電競設備一次升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎接雙11購物旺季，宏碁推出年度購機優惠。圖／宏碁提供
迎接雙11購物旺季，宏碁推出年度購機優惠。圖／宏碁提供

迎接雙11購物旺季，宏碁推出年度購機優惠，集結TravelMate AI商務筆電、Swift輕薄筆電、Iconia Duo生產力平板、可攜式顯示器及Predator電競設備，從工作、創作到娛樂需求全面到位。即日起至12月13日，購買指定機種並完成發票登錄、綁定Acer X Predator LINE官方帳號，即可參加周周抽LINE POINTS 11,111點活動，還有機會抽中市值約22,800元的Ray-Ban Meta GEN2 AI智慧眼鏡。

宏碁Swift輕薄筆電家族持續擴大，目前產品陣容超過20款，涵蓋14吋至16吋規格及AMD、Intel多元處理器平台，滿足學生、上班族與創作者需求。其中，全新Swift Air 14推出勃根地紅配色，搭載AMD Ryzen AI 5 330處理器、16GB記憶體及512GB SSD，建議售價34,900元；另一款搭載Intel Core Ultra 5 125H處理器的機種，建議售價37,900元，兼顧效能與行動便利性。

因應商務市場AI筆電需求，全新TravelMate AI系列全面搭載Intel Core Ultra Series 3處理器，涵蓋旗艦級TravelMate P6、翻轉觸控機種P4 Spin、高效協作機種P4及企業部署機種P2。全系列支援Microsoft Copilot、Acer User Sensing智慧感測及TravelMateSense管理工具，並整合AI降噪、視訊優化與多層資安防護。其中TravelMate P6採用碳纖維材質，重量約980公克，配備14吋OLED觸控螢幕，適合經常移動辦公的商務人士。

生產力平板則推出全新14.2吋Iconia Duo S14，配備2.8K OLED觸控螢幕、120Hz更新率及3:2顯示比例，支援DP-in顯示輸入與Screen Casting無線投放，可作為筆電第二螢幕使用。產品標配可拆式鍵盤、磁吸支架及主動式觸控筆，搭載10,000mAh電池，最長續航力約10小時，讓使用者靈活切換平板、筆電與創作工具。

電競產品同樣推出多款新品。Nitro PG161W P1可攜式電競螢幕配備16吋FHD面板、144Hz更新率及AMD FreeSync技術，方便玩家在不同場域享受流暢遊戲體驗。全新Predator Atlas 8掌上型遊戲機建議售價52,900元，最高搭載Intel Arc G3 Extreme處理器與Arc B390顯示晶片，配備8吋FHD+ 120Hz螢幕、VRR可變更新率及雙風扇散熱系統，並支援Windows 11、Xbox模式與Xbox Game Pass。

桌機與顯示器方面，Predator Orion Neo採用32公升機身，最高搭載NVIDIA GeForce RTX 5080顯示卡，預計11月中到貨。Predator X32 X2則配備31.5吋UHD QD-OLED面板、240Hz更新率及0.03ms反應時間，支援DisplayHDR True Black 400與99% DCI-P3廣色域，建議售價42,999元，雙11指定通路特惠價不到2萬元。

從AI商務筆電、輕薄筆電與生產力平板，到可攜式顯示器、電競掌機及旗艦桌機，宏碁此次雙11優惠涵蓋多元使用情境，消費者可依工作、學習、創作及娛樂需求選擇合適設備，趁著優惠好康時機升級數位生活。

全新Predator Atlas 8掌上型遊戲機，搭配Nitro PG161W P1可攜式電競螢幕，讓玩家在不同場域都能享受順暢遊戲體驗。圖／宏碁提供
全新Predator Atlas 8掌上型遊戲機，搭配Nitro PG161W P1可攜式電競螢幕，讓玩家在不同場域都能享受順暢遊戲體驗。圖／宏碁提供

支援翻轉觸控的TravelMate P4 Spin商務筆電。圖／宏碁提供
支援翻轉觸控的TravelMate P4 Spin商務筆電。圖／宏碁提供

Iconia Duo S14標配可拆式鍵盤、磁吸支架及Active Stylus主動式觸控筆，平板、筆電及創作工具自由切換。圖／宏碁提供
Iconia Duo S14標配可拆式鍵盤、磁吸支架及Active Stylus主動式觸控筆，平板、筆電及創作工具自由切換。圖／宏碁提供

Swift Air輕薄筆電系列提供銀色、白色、粉色、藍色、綠色及全新勃根地紅等多元配色選擇。圖／宏碁提供
Swift Air輕薄筆電系列提供銀色、白色、粉色、藍色、綠色及全新勃根地紅等多元配色選擇。圖／宏碁提供

宏碁同步推出多款電競與娛樂產品，滿足玩家對效能與沉浸體驗的期待。圖／宏碁提供
宏碁同步推出多款電競與娛樂產品，滿足玩家對效能與沉浸體驗的期待。圖／宏碁提供

全新、Acer Swift Blade 14專為高度行動化工作需求打造，採用鎂鋁合金與碳纖維複合材質機身設計，重量僅799公克、厚度僅12.9公釐。圖／宏碁提供
全新、Acer Swift Blade 14專為高度行動化工作需求打造，採用鎂鋁合金與碳纖維複合材質機身設計，重量僅799公克、厚度僅12.9公釐。圖／宏碁提供

筆電 雙11 宏碁 電競 平板 Acer

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