冷凍鍋底搶商機！百吉推299元雙肉鍋、金車198元沙茶鍋 一鍋輕鬆開吃

氣溫轉涼，火鍋商機跟著升溫！看準小家庭與單身族群的居家吃鍋需求，食品業者紛紛推出冷凍及常溫鍋底新品，訴求湯底、配料一次備齊。其中包括百吉樂活跨足熱食市場，推出全新品牌「百吉吉享」，以及金車my料理所推出的新品「沙茶石頭火鍋」湯底，都讓消費者在家就能輕鬆開鍋。

●百吉跨足火鍋市場 299元吃雞肉、豬五花雙拼鍋

以冰品市場起家的百吉樂活，今年拓展產品版圖，推出冷凍鍋底新品牌「百吉吉享」，主打精緻小份量及「湯＋料」一次備齊，首波推出兩款800克鍋物，每包建議售價299元，即日起於全聯、大全聯及萬家福上市。

其中「胡椒雞豚雙拼鍋」以白胡椒為湯底主調，搭配雞腿肉與豬五花，一鍋就能品嘗兩種肉品。配料還加入紅棗、枸杞、杏鮑菇、黑木耳、大白菜、鵪鶉蛋、豆皮及凍豆腐，讓胡椒辛香與食材自然甘甜交織。

另一款「祕製酸菜白肉鍋」則鎖定經典酸香風味，以酸白菜搭配豬五花，加入黑木耳、香菇絲、草菇，以及鵪鶉蛋、花枝丸、香菇丸、虱目魚丸、凍豆腐與豆皮等配料，強調不必另外準備一桌火鍋料，就能享受豐富鍋物。

●金車沙茶石頭鍋新上市 198元有料、2至3人共享

金車旗下my料理所也加入冬季鍋物戰局，在原有胡椒豬肚鍋、濃雞白湯鍋之外，推出台式經典新口味「沙茶石頭火鍋湯底」，每袋850克，建議售價198元。

新品以爆炒洋蔥帶出自然甜味，再結合沙茶醬的濃郁鹹香，呈現鹹甜交織的台式石頭火鍋風味，並加入豆腐等配料，消費者只要倒入鍋中，再依喜好添加肉片、蔬菜及火鍋料即可開煮。

除了新品，my料理所原有的「胡椒豬肚火鍋湯底」與「濃雞白湯火鍋湯底」也持續販售。胡椒豬肚鍋以胡椒辛香搭配豬肚及豆腐，近期並調整配方、降低嗆辣度；濃雞白湯則以醇厚雞湯搭配豆腐，滿足不同口味需求。以上鍋底可常溫保存，於全聯販售，並陸續進駐金車線上購、萬家福、樂家康及愛買等通路。

●立冬進補商機升溫 養生食材、懶人料理也搶市

除了火鍋新品，隨著立冬將至，養生食品也進入銷售旺季。吉品養生推出「呷好過好冬立冬採買節」，以無添加及原型食材為主軸，從堅果點心、友善畜牧生鮮到名廚監製的冷凍料理，提供不同冬季食補選擇。

活動期間，旗下「無二」系列主打堅果與古法麥芽糖製成的養生點心；生鮮食材推出優質雞肉3件9折，另有「一肉一湯」系列任選3件88折。官網全館消費滿2,500元送200元回饋金，指定商品另有冬日限定贈禮。

吉品養生「立冬採買節」即起開跑。圖/吉品養生提供

金車my料理所推出台式經典風味「沙茶石頭火鍋湯底」（圖片僅供參考）。圖/金車提供