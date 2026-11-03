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INDULGE Taipei迎16周年！蔡佳穎接掌主理人 全新夢境酒單驚豔登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
小油菊，亦可製作成無酒精版本。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小油菊，亦可製作成無酒精版本。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾同時入選「世界50大酒吧」、「亞洲50大酒吧」，並曾經多次獲得《米其林指南》餐盤推薦的台灣指標性酒吧INDULGE Taipei迎來創立16周年，宣布由資深調酒師蔡佳穎（Grace）接任主理人，為品牌開啟全新篇章。

INDULGE Taipei此次以「文藝復興」為概念，重新梳理品牌精神，不走復古路線，而是回歸經典調酒的材料、比例與技法。Grace上任後首發全新酒單「Drink Drift Dream 飲下・漂流・入夢」，以夢境為靈感，透過三個篇章探索風味與想像，也納入無酒精及低酒精選擇，回應有意識飲酒的市場趨勢。

從台南飯店酒吧踏入調酒產業，Grace即將迎來職涯第10年。出道初期便在BACARDÍ Legacy Cocktail Competition百加得傳世調酒大賽拿下台灣冠軍、全球前三名，逐漸受到國際酒商品牌與調酒圈關注。歷經調酒師、品牌合作及店長等不同職務，如今接掌INDULGE Taipei，她的角色也從專注創作一杯酒，轉向帶領團隊、整合品牌理念。Grace坦言，這十年最大的改變不只是技術進步，而是學會與人相處、理解不同立場，並培養管理與溝通能力。

新酒單「Drink Drift Dream 飲下・漂流・入夢」由Grace獨立發想，以「不是每個人都有明確的夢想，但每個人都會做夢」為起點，將夢境拆解為三個階段。第一篇章「發酵」聚焦克菲爾、康普茶、咖啡、黑豆、醬油及魚露等發酵食材，呈現時間轉化出的深層風味；推薦酒款「遊牧克菲爾」以琴酒為基底，結合源自高加索山區的克菲爾、沒藥與阿里磅紅茶，讓乳酸發酵香氣在口中逐漸展開。

第二篇章「清醒夢」則呼應Sober Curious趨勢，提供無酒精版本，也可加價升級為低酒精調飲。其中「小油菊」以濃縮咖啡馬丁尼為發想，融合咖啡與菊花茶香，讓濃郁咖啡氣息與花草尾韻交錯。最後的「酒氧運動」則將夢境中的奇幻想像化為調酒，從睡神、信鴿到會飛的豬皆成為靈感來源，「奇蹟，當豬飛了！」以琴酒搭配煙燻鼠尾草、老薑，並佐以煙燻培根，將超現實畫面轉化為味覺體驗。

除酒單更新，店內空間也同步改造，以水晶吊燈、雕刻線板、灰黑色斑駁水泥牆及深色木地板，融入文藝復興繪畫、素描與版畫工藝元素，營造兼具歷史感與當代質感的飲酒空間。Grace也獲頂級龍舌蘭品牌Código 1530邀請，擔任台灣區品牌大使；在11月5日晚間9時，將於台北UNO Taipei舉辦上任後首場客座活動，以墨西哥亡靈節為題，結合花草、茶香與巧克力風味，展現龍舌蘭酒的多元表現。

◎INDULGE Taipei

．地址：臺北市大安區復興南路一段219巷11號

．電話：02.2773.0080

．營業時間 ：週一至週二 21:00～01:00；週三至週四：18:00～01:00 ; 週五至週日：14:00～01:00

*18:00 ～ 22:00供應完整晚餐餐點及酒水服務，晚餐最後加點時間為21:20，21:30過後提供部分餐點

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

遊牧克菲爾。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
遊牧克菲爾。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

INDULGE Taipei 迎來 16 週年，正式宣布由蔡佳穎（Grace）接任主理人。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
INDULGE Taipei 迎來 16 週年，正式宣布由蔡佳穎（Grace）接任主理人。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

INDULGE Taipei座位區以水晶吊燈及灰黑色斑駁水泥牆等勾勒出沉穩而富有歷史感的氛圍。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
INDULGE Taipei座位區以水晶吊燈及灰黑色斑駁水泥牆等勾勒出沉穩而富有歷史感的氛圍。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

INDULGE Taipei 新任主理人蔡佳穎，擁有一張可甜可鹹、卻藏著古靈精怪個性的臉龐，看似帶著幾分距離感，對於調酒卻始終有著鮮明而獨到的想法。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
INDULGE Taipei 新任主理人蔡佳穎，擁有一張可甜可鹹、卻藏著古靈精怪個性的臉龐，看似帶著幾分距離感，對於調酒卻始終有著鮮明而獨到的想法。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎來第16週年的 INDULGE Taipei，吧台區內以水晶吊燈作為呼應「文藝復興」主題所開啟空間與飲酒體驗的新篇章。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
迎來第16週年的 INDULGE Taipei，吧台區內以水晶吊燈作為呼應「文藝復興」主題所開啟空間與飲酒體驗的新篇章。圖／INDULGE Taipei提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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