INDULGE Taipei迎16周年！蔡佳穎接掌主理人 全新夢境酒單驚豔登場
曾同時入選「世界50大酒吧」、「亞洲50大酒吧」，並曾經多次獲得《米其林指南》餐盤推薦的台灣指標性酒吧INDULGE Taipei迎來創立16周年，宣布由資深調酒師蔡佳穎（Grace）接任主理人，為品牌開啟全新篇章。
INDULGE Taipei此次以「文藝復興」為概念，重新梳理品牌精神，不走復古路線，而是回歸經典調酒的材料、比例與技法。Grace上任後首發全新酒單「Drink Drift Dream 飲下・漂流・入夢」，以夢境為靈感，透過三個篇章探索風味與想像，也納入無酒精及低酒精選擇，回應有意識飲酒的市場趨勢。
從台南飯店酒吧踏入調酒產業，Grace即將迎來職涯第10年。出道初期便在BACARDÍ Legacy Cocktail Competition百加得傳世調酒大賽拿下台灣冠軍、全球前三名，逐漸受到國際酒商品牌與調酒圈關注。歷經調酒師、品牌合作及店長等不同職務，如今接掌INDULGE Taipei，她的角色也從專注創作一杯酒，轉向帶領團隊、整合品牌理念。Grace坦言，這十年最大的改變不只是技術進步，而是學會與人相處、理解不同立場，並培養管理與溝通能力。
新酒單「Drink Drift Dream 飲下・漂流・入夢」由Grace獨立發想，以「不是每個人都有明確的夢想，但每個人都會做夢」為起點，將夢境拆解為三個階段。第一篇章「發酵」聚焦克菲爾、康普茶、咖啡、黑豆、醬油及魚露等發酵食材，呈現時間轉化出的深層風味；推薦酒款「遊牧克菲爾」以琴酒為基底，結合源自高加索山區的克菲爾、沒藥與阿里磅紅茶，讓乳酸發酵香氣在口中逐漸展開。
第二篇章「清醒夢」則呼應Sober Curious趨勢，提供無酒精版本，也可加價升級為低酒精調飲。其中「小油菊」以濃縮咖啡馬丁尼為發想，融合咖啡與菊花茶香，讓濃郁咖啡氣息與花草尾韻交錯。最後的「酒氧運動」則將夢境中的奇幻想像化為調酒，從睡神、信鴿到會飛的豬皆成為靈感來源，「奇蹟，當豬飛了！」以琴酒搭配煙燻鼠尾草、老薑，並佐以煙燻培根，將超現實畫面轉化為味覺體驗。
除酒單更新，店內空間也同步改造，以水晶吊燈、雕刻線板、灰黑色斑駁水泥牆及深色木地板，融入文藝復興繪畫、素描與版畫工藝元素，營造兼具歷史感與當代質感的飲酒空間。Grace也獲頂級龍舌蘭品牌Código 1530邀請，擔任台灣區品牌大使；在11月5日晚間9時，將於台北UNO Taipei舉辦上任後首場客座活動，以墨西哥亡靈節為題，結合花草、茶香與巧克力風味，展現龍舌蘭酒的多元表現。
◎INDULGE Taipei
．地址：臺北市大安區復興南路一段219巷11號
．電話：02.2773.0080
．營業時間 ：週一至週二 21:00～01:00；週三至週四：18:00～01:00 ; 週五至週日：14:00～01:00
*18:00 ～ 22:00供應完整晚餐餐點及酒水服務，晚餐最後加點時間為21:20，21:30過後提供部分餐點
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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