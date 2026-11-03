飛利浦「雲朵拿鐵旗艦機」開箱！4分鐘快速冷萃、54種咖啡一鍵享受

身為「懶人咖啡愛好者」，過去看到傳統義式咖啡機繁複的水溫、粉量、研磨度與預浸泡等參數設定，總是讓人退避三舍。想在繁忙的早晨喝一杯咖啡，多半只能選擇一鍵萃取的膠囊咖啡機，或是直接到店裡買一杯。

看準現代人追求「極致便利」與「講究風味」兼具的消費趨勢，飛利浦推出全新頂級旗艦款「Café Aromis雲朵拿鐵旗艦機EP8557」。這款高階機型的核心設計理念，是將專業咖啡師等級的精準沖煮流程科技化、自動化，打破專業咖啡機操作門檻高的刻板印象。即使對咖啡沖煮參數一竅不通，也能透過直覺操作，輕鬆在家享受精品咖啡館般的香醇風味。

想要喝到美味咖啡，除了挑選喜愛的咖啡豆，如何讓不同產地與烘焙度的豆子發揮最佳風味，也是沖煮過程中的一大學問。過去往往需要仰賴經驗與手感，現在透過EP8557獨家「Barista Assistant智慧咖啡師」功能，化身私人咖啡顧問，將複雜的沖煮參數交給科技處理。

使用者無須自行調整研磨粗細或計算沖煮時間，只需透過觸控螢幕選擇咖啡豆種類與烘焙程度，系統便會自動計算並控制適合的研磨粉量、萃取水溫與預浸泡悶蒸時間。透過智慧引導，即使是咖啡新手，也能輕鬆上手，享受咖啡沖煮的樂趣。

除了操作簡單，EP8557在客製化與個人化記憶方面也相當用心。機器內建多達54種冷熱咖啡選單，從經典Espresso、美式咖啡、冷萃咖啡，到各式冷熱奶咖與特調飲品，提供豐富選擇。

每款咖啡都能依照個人喜好進行微調，提供7段咖啡濃度、5段咖啡量與奶泡量設定，讓使用者自由調整每杯飲品的容量與比例。此外，機器最多支援8組個人化設定，方便不同家庭成員儲存專屬配方，只需一鍵就能重現喜愛的風味。

EP8557另一大特色是快速冷萃技術。傳統冷萃咖啡通常需要長時間浸泡，透過內建的4分鐘「真冷萃技術」，搭配專屬低溫冰點冷壓萃取曲線，短短數分鐘內即可萃取咖啡，呈現咖啡豆的清爽果酸與甘甜風味，大幅縮短等待時間。

如果是喜歡奶咖的民眾，這次升級版的「LatteGo Pro冷熱雙溫奶泡系統」也超級方便，隨附冷熱奶泡壺，依照需求裝入鮮奶，一鍵製作綿密熱奶泡或輕盈冷奶泡，準備好透明玻璃杯，在家也能享受視覺與口感兼具的層次拿鐵。

對於懶人族群而言，喝完咖啡後的清潔工作往往才是最令人頭痛的事。LatteGo Pro採用專利「無管線兩件式拆卸設計」，沒有複雜管路與清潔死角，只需拆下配件即可徹底清潔。從一鍵出杯、個人化風味設定，到輕鬆完成清潔，飛利浦EP8557讓居家精品咖啡生活更加便利，享受美味也能毫無負擔。

內建的4分鐘「真冷萃技術」，搭配專屬低溫冰點冷壓萃取曲線，短短數分鐘內即可萃取咖啡。記者黃筱晴／攝影

最多支援8組個人化設定，方便不同家庭成員儲存專屬配方，只需一鍵就能重現喜愛的風味。記者黃筱晴／攝影

只需透過觸控螢幕選擇咖啡豆種類與烘焙程度，系統便會自動計算並控制適合的研磨粉量、萃取水溫與預浸泡悶蒸時間。記者黃筱晴／攝影

升級版的「LatteGo Pro冷熱雙溫奶泡系統」採用專利「無管線兩件式拆卸設計」，只需拆開即可輕鬆徹底清潔。記者黃筱晴／攝影

BrewExtract香醇極萃技術，保留冷萃清爽與義式Crema。記者黃筱晴／攝影

內建的4分鐘「真冷萃技術」，搭配專屬低溫冰點冷壓萃取曲線，短短數分鐘內即可萃取咖啡。記者黃筱晴／攝影

每款咖啡都能依照個人喜好進行微調，提供7段咖啡濃度、5段咖啡量與奶泡量設定。記者黃筱晴／攝影

採用高硬度陶瓷平刀，均勻研磨每一顆咖啡豆，亦可自行調整研磨粗細程度。記者黃筱晴／攝影

隨附冷熱奶泡壺，依照需求裝入鮮奶，一鍵製作綿密熱奶泡或輕盈冷奶泡。記者黃筱晴／攝影