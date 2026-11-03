星巴克不只喝咖啡！名廚Olivier Elzer打造頂級饗宴 星料理明起上桌

到星巴克，也能品嘗米其林星級名廚監製的法式料理！星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市6樓的金星薈Siren’s Lounge，邀請法籍名廚 Olivier Elzer親自監製全新「星璨饗宴」，結合法式料理工藝、亞洲風味與星巴克咖啡文化，推出6道式精緻餐宴，從魚子醬、帝王蟹、龍蝦凍等海洋珍味，到煙燻美國Prime牛菲力、香煎犬牙南極魚，再以榛果咖啡慕斯收尾，打造結合料理、咖啡與桌邊服務的星級餐桌體驗。新菜單明（11月4日）起正式登場。

此次「星璨饗宴」最大亮點之一，是將珍選食材與餐桌儀式結合。開場以手工編織麵包搭配有鹽奶油及星巴克福吉茶風味焙茶奶油，接著登場的魚子醬盒，以帝王蟹、龍蝦凍搭配魚子醬與茴香，層層堆疊海洋鮮味；酥皮松露蘑菇濃湯則在敲開金黃酥皮的瞬間，釋放松露與蕈菇香氣。

主餐提供兩款選擇，其中，「煙燻美國Prime牛菲力」特別設計桌邊揭盒服務，將迷迭香煙燻香氣封存於專屬餐盒，待送上桌後才揭開，讓煙霧與香氣瞬間釋放，搭配本地蕈菇、時蔬及肉汁，呈現牛肉細緻風味。另一款「香煎犬牙南極魚」則搭配香草檸檬脆皮與諾曼第醬汁，以清新香氣襯托魚肉鮮味。此外，海藻干貝燉飯結合干貝、百里香泡泡與芝麻葉，也為餐序增添不同層次。

甜點則回到星巴克最熟悉的咖啡風味。「榛果咖啡慕斯」將星巴克咖啡融入法式甜點，搭配咖啡凍、巧克力脆球與胡桃，透過咖啡烘焙香氣、榛果與巧克力風味，為整場饗宴畫下句點。

菜單由法籍主廚Olivier Elzer親自監製。出身法國布列塔尼的他，擅長將經典法式料理與當代創意融合，職涯參與的餐廳累積獲得近30顆米其林星級肯定。此次合作將法式料理技藝結合亞洲茶香、在地食材及咖啡元素，從麵包、主菜到甜點，都融入主廚的個人記憶與風味巧思。

除了料理，餐酒與咖啡搭配也是此次體驗重點。賓客可選擇3杯餐酒搭配，或5杯餐酒與咖啡搭配方案，透過侍酒師與咖啡團隊的專業選配，讓飲品與料理風味相互呼應。現刨黑松露、桌邊料理介紹及主餐揭盒等服務，也讓用餐過程增添互動與儀式感。

金星薈Siren’s Lounge位於DREAM PLAZA台北6樓，坐擁台北101城市景觀，除了名廚監製的午晚餐饗宴，也提供獨立供應的下午茶體驗，包括星巴克特色「抹茶三式」與「咖啡三式」，讓賓客在城市景觀中享受不同時段的餐飲體驗。

「星璨饗宴」11月4日正式上市，即日起開放預約。午間套餐每位2,280元，星級餐序每位2,880元，午、晚餐皆供應，以上價格另加10%服務費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

壓軸甜點「榛果咖啡慕斯」蛋糕，以咖啡凍、巧克力脆球與胡桃堆疊豐富口感，讓咖啡的烘焙香氣與榛果、巧克力風味自然融合。圖/星巴克提供

「香煎犬牙南極魚」以香草檸檬脆皮搭配諾曼第醬汁，透過清新的檸檬香氣與細緻醬汁，襯托魚肉鮮美，呈現法式料理講究的風味平衡。圖/星巴克提供

揭盒瞬間，讓香氣成為主角。「煙燻美國Prime牛菲力」這道料理最令人期待的時刻，是餐盒在賓客面前揭開的瞬間香氣。圖/星巴克提供

以細緻鮮美的帝王蟹與龍蝦凍鋪陳海洋風味，再搭配魚子醬的濃郁鮮香與茴香的清新氣息，讓不同食材的鮮味層層交織。圖/星巴克提供