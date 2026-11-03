邊佑錫帥氣演繹B.zero1！寶格麗把羅馬建築美學搬進首爾 還能AR試戴

韓劇男神邊佑錫身為寶格麗（BVLGARI）品牌大使，日前出席首爾樂天百貨Avenuel World Tower全新B.zero1體驗快閃店開幕活動。他以個人風格演繹B.zero1珠寶，俐落造型凸顯系列鮮明的雕塑感與建築線條，也為這場結合珠寶、藝術與科技的體驗活動增添話題。

誕生於1999年千禧交替之際的 B.zero1，從名稱到設計都蘊含迎接新時代的意義。系列將寶格麗標誌性的品牌元素、Tubogas 螺旋結構，以及羅馬競技場的建築量體融入戒環設計，形成辨識度極高的立體輪廓。自問世以來，B.zero1持續透過材質、色彩與造型變化推陳出新，從戒指、項鍊到手環，跨越性別與流行界線，成為能自由搭配、表現個人態度的代表作。

此次快閃店以羅馬競技場為空間設計靈感，展示如藝術品般的B.zero1典藏作品，呈現系列從誕生至今的設計演進。除了近距離欣賞珠寶，也能試戴最新作品，探索不同造型組合。現場更設置AR擴增實境體驗，讓訪客虛擬試戴B.zero1戒指，並融入韓國電子音樂與聲音藝術雙人組GRAYCODE、jiiiiin的沉浸式數位創作，讓珠寶體驗延伸至聲音與科技領域。

事實上，快閃店的主軸延續了同期寶格麗與韓國SONGEUN藝術中心合作推出的「LIGHT, FORM AND VISION：羅馬傳承與韓國當代藝術的對話」展覽，透過韓國當代藝術家的創作，重新詮釋B.zero1的建築美學與嶄新開始的精神，讓羅馬經典與韓國當代藝術展開跨文化對話。

●BVLGARI寶格麗B.zero1體驗快閃店資訊

首爾｜Lotte Avenuel World Tower 展期：2026年10月30日至11月15日 釜山｜新世界百貨 Centum City 展期：2026年12月3日至12月15日 首爾｜新世界百貨江南店 展期：2026年12月24日至2027年1月10日

●「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展資訊

展期：2026年10月29日至11月14日 地點：SONGEUN（首爾特別市江南區島山大路441號） 開放時間：每日11:00至18:30 入場方式：免費入場，須透過NAVER事先預約 專人導覽：每日15:00、17:00

BVLGARI B.zero1系列白金手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.zero1系列黃金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗經典B.zero1珠寶於首爾體驗快閃店中展出。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使邊佑錫出席首爾B.zero1體驗快閃店開幕。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使邊佑錫出席首爾B.zero1體驗快閃店開幕。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使邊佑錫出席首爾B.zero1體驗快閃店開幕。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使邊佑錫出席首爾B.zero1體驗快閃店開幕。圖／寶格麗提供

寶格麗首爾B.zero1體驗快閃店。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.zero1系列黃金與精鋼四環戒指。圖／寶格麗提供