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簡約風指針萬年曆5000有找！G-SHOCK全新2500系列八角形加經典抗震

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
G-SHOCK GMC-2500-1A8手表，7,800元。圖／G-SHOCK提供
G-SHOCK GMC-2500-1A8手表，7,800元。圖／G-SHOCK提供

自1983年問世以來，G-SHOCK經典八角外觀早已深植人心。從最早5600系列的數位顯示，到2100系列的雙顯設計，G-SHOCK本月正式發表全新2500系列，正式開啟「純指針」的設計新篇章。2500系列保留傳承基因，微妙調整八角弧度並略為拉長上下輪廓。首度亮相即涵蓋樹脂、半金屬與全金屬三種材質共九款，以極簡視覺提供更純粹的時間閱讀體驗。

面盤設計是以「回歸時間閱讀本質」為理念，手表中央移除了大秒針、僅配置時針與分針；獨立60秒小秒針移至9點鐘位置，3點鐘方向則設有日期視窗。入門款採用樹脂面盤，中高階款式得面盤改以黃銅配合細緻霧面與太陽紋處理，以提升光影層次。團隊大膽捨棄了鬧鐘功能，僅保留計時碼表，以創造無干擾的閱讀純粹體驗。

表款除了設計邏輯大為更動，功能上的突破更在於融入了指針式萬年曆，設定後能自動判斷大小月與閏年天數，精準顯時至2099年。使用者長按10點鐘按鍵即可進入調校模式，透過指針位置直覺指示年份與月份。

2500系列並劃分為新台幣4,200元（GAC-2500樹脂款）、7,800元（GMC-2500金屬表圈樹脂帶款）與一萬元（GMC-2500D全金屬鍊帶款）三個價位帶，其中入門純樹脂款帶來黑、白、墨綠與鮮黃四色；中階金屬表殼搭配立體格紋膠帶；頂級的金屬鏈帶則展現奢華質感，全系列並以俐落設計、實用功能，精準涵蓋從街頭潮流到商務配戴的多元需求，預計將在下周六11月14日於CASIO台灣官方網站、實體店面同步開賣。

G-SHOCK GAC-2500-1A手表，4,200元。圖／G-SHOCK提供
G-SHOCK GAC-2500-1A手表，4,200元。圖／G-SHOCK提供

G-SHOCK GMC-2500G-9A手表，8,200元。圖／G-SHOCK提供
G-SHOCK GMC-2500G-9A手表，8,200元。圖／G-SHOCK提供

G-SHOCK新款2500系列表款展現禦繁於簡的經典八角設計，其中PVD香檳金色款更已擁有高詢問度。圖／G-SHOCK提供
G-SHOCK新款2500系列表款展現禦繁於簡的經典八角設計，其中PVD香檳金色款更已擁有高詢問度。圖／G-SHOCK提供

G-SHOCK全新2500系列手表在保留既有印象下，改為導入指針式萬年曆，入門的全樹脂並帶來四色可選，價格皆為4,200元。圖／G-SHOCK提供
G-SHOCK全新2500系列手表在保留既有印象下，改為導入指針式萬年曆，入門的全樹脂並帶來四色可選，價格皆為4,200元。圖／G-SHOCK提供

G-SHOCK新款2500系列表款以「回歸時間閱讀本質」為理念，除了簡化功能、設計結構，同時也保留了品牌經典的抗震性能，並帶來三種不同材質、色彩的豐富配置。圖／G-SHOCK提供
G-SHOCK新款2500系列表款以「回歸時間閱讀本質」為理念，除了簡化功能、設計結構，同時也保留了品牌經典的抗震性能，並帶來三種不同材質、色彩的豐富配置。圖／G-SHOCK提供

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