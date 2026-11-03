法國皇家冠冕幻化頸間珠寶！Chaumet全新項鍊 為每個優雅的你加冕

法國珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）再度從皇室傳奇汲取靈感，為經典Joséphine系列迎來全新篇章。品牌將標誌性的冠冕設計轉化為頸間珠寶，推出全新Joséphine項鍊，預計11月率先於大中華區上市，以梨形鑽石、花卉意象與俐落線條，將皇室珠寶的優雅轉化為日常配戴的風格宣言，讓經典冠冕以更為精巧細膩的方式展現現代女性柔美與自信兼具的風格。

新作以一顆梨形鑽石為視覺中心，這個Chaumet的經典設計元素，來自於品牌重要靈感繆思約瑟芬皇后最鍾愛的寶石切割形狀。主鑽周圍環繞一圈明亮式切割鑽石，透過層次排列聚集光芒，讓鑽石輪廓更加鮮明，也為頸間線條增添細膩光采。

項鍊設計的另一個亮點，則是呼應1919年傳奇的波旁－帕爾馬金鐘花冠冕，以花卉美學延續品牌與冠冕工藝的深厚淵源。作品運用來自芳登廣場12號工坊的精湛珠寶技術，其中「刀鋒工藝」（fil couteau）尤其關鍵，透過精密計算與細膩打磨，讓金屬結構幾乎隱於無形，使鑽石看似輕盈懸浮於肌膚之上，營造出具有視覺錯像效果的立體層次。項鍊下方以羽冠為靈感的標誌性V字造型收束，線條沿著頸間大氣延伸，既保留冠冕的華麗氣勢，也呈現俐落摩登的當代氣息。

Joséphine 18K白金項鍊，鑲嵌梨形及明亮式切割鑽石，約35萬1,000元。圖／CHAUMET提供

Joséphine 18K白金項鍊，鑲嵌梨形及明亮式切割鑽石，約35萬1,000元。圖／CHAUMET提供