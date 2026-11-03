鼎泰豐免排隊有解！內行曝「1招」省10%服務費 網掀兩派論戰

鼎泰豐向來是不少民眾喜愛的美食選擇，但熱門分店經常一位難求，想吃上一籠小籠包，往往得花時間候位。國立台灣科技大學、國立台灣藝術大學教師傅汝洋近日在社群平台 Threads 分享一招「免排隊吃鼎泰豐」的方法，指出可以直接外帶餐點，再到百貨公司共餐區享用，貼文引發網友討論，有人認為省時又方便，也有人堅持內用才能吃出鼎泰豐的價值。

傅汝洋分享「聰明吃法」，表示發現不少人會直接外帶鼎泰豐，再到百貨公司的共餐區用餐，如此一來就不必花時間排隊。貼文曝光後，不少網友認同這種方式，認為外帶不僅速度快，還能省下服務費，「我也是這樣」、「外帶真的比較快」。

有網友分享，自己過去下班後就常採取這種吃法，尤其台北101的鼎泰豐外帶速度快，百貨美食街座位多、環境也乾淨。還有人回憶，曾在高雄巨蛋看演唱會前，先到隔壁漢神巨蛋外帶鼎泰豐餐點，再到美食街找位置、點杯飲料享用，吃飽後再進場，直呼身心滿足。另有網友建議，可事先透過網路預訂餐點，時間到了直接取餐，省去現場等候時間。

不過，也有另一派網友認為，鼎泰豐的用餐體驗不只有餐點，外帶反而少了許多樂趣。有網友表示，自己偏好內用，因為能搭配熱茶與薑絲，對愛喝茶的人來說，外帶並不划算；也有人認為，部分餐點打包後口感會受影響，直言「外帶？那跟吃便當有什麼不一樣？」還有網友列舉內用時服務人員親切招呼、茶水供應、清潔用品及熱騰騰上桌的餐點等優點，認為這些都是外帶無法取代的體驗，必須坐在店內享用，才算真正吃到鼎泰豐的精髓。

此外，有網友提醒，部分百貨公司美食街有禁止攜帶外食的規定，甚至會酌收清潔費，曾看過桌面公告載明，違規將收取100元清潔費，建議消費者外帶餐點到美食街用餐前，先確認各百貨公司的相關規定。