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男神崔始源首度代言台灣威士忌！噶瑪蘭限量聯名款售價曝光、這天開搶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
噶瑪蘭威士忌攜手品牌大使崔始源推出「崔始源聯名特選版 ：噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，建議售價6,600元，將自11月5日起於全臺噶瑪蘭展售中心及噶瑪蘭酒堡門市正式販售，並陸續於指定酒專及指定量販通路上架。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭威士忌攜手品牌大使崔始源推出「崔始源聯名特選版 ：噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，建議售價6,600元，將自11月5日起於全臺噶瑪蘭展售中心及噶瑪蘭酒堡門市正式販售，並陸續於指定酒專及指定量販通路上架。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接品牌創立20周年，台灣威士忌品牌噶瑪蘭再推話題聯名，首度邀請韓國演員、歌手崔始源擔任品牌大使，並以「時間淬煉經典」為主題，推出「崔始源聯名特選版：噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」。從酒款風味到外盒設計，皆融入崔始源的個人風格，為品牌20周年增添跨界合作亮點。新品建議售價6,600元，11月5日起於全台指定通路正式上市。

此次合作以時間與經典為共同主軸，串聯噶瑪蘭對威士忌釀造工藝的堅持，以及崔始源多年來在演藝事業中累積的專業形象。崔始源表示，威士忌最吸引他的地方，在於香氣與風味之間細膩而多變的層次，每次品飲都能帶來不同感受；真正的經典不只是初次接觸時令人印象深刻，更重要的是經過細細品味，依然能感受到其中深度與魅力。他也期待透過這次合作，讓更多人認識台灣威士忌的釀造實力。

聯名酒款選用FINO雪莉桶原酒，並以曾獲2025年IWC世界冠軍的酒款表現為基礎，將威士忌本身的風味實力延伸至包裝設計。視覺上以沉穩紅棕色搭配象徵崔始源紳士形象的深藍色，透過色彩暈染與金屬質感交織，呈現內斂而精緻的風格。每瓶酒標皆印有崔始源親筆簽名，木盒袖套則加入其家族徽章元素，呼應此次聯名的個人特色與紀念意義。

除了酒款本身，整組商品也將收藏概念納入設計，每組附贈一張噶瑪蘭與崔始源聯名形象小卡，從酒標、木盒到隨附配件，完整呈現合作識別，鎖定威士忌愛好者及藝人收藏族群。

「崔始源聯名特選版：噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」建議售價6,600元，即日起可透過聯名活動頁面洽詢全台噶瑪蘭展售中心及酒堡門市；實體通路自11月5日起正式販售，後續也將陸續進駐指定酒專與量販通路，實際供貨及上市時間依各門市現場為準。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「崔始源聯名特選版 ：噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，每瓶酒標皆印有崔始源簽名，精緻木盒袖套更融入其家族徽章，將個人特色與品牌工藝巧妙融合。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「崔始源聯名特選版 ：噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，每瓶酒標皆印有崔始源簽名，精緻木盒袖套更融入其家族徽章，將個人特色與品牌工藝巧妙融合。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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