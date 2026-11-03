足球男神貝林漢CK內衣廣告性感解禁！183完美身材腹肌人魚線大方露

Calvin Klein總是知道你想看什麼。Calvin Klein最經典的Icon Cotton Stretch內衣系列，由全球足球巨星貝林漢Jude Bellingham演繹，也是他首度參與CK形象廣告。而貝林漢不愧是英格蘭足球男神，186公分身高大方展示結實腹肌與性感的人魚線，廣告畫面一釋出，立即引爆社群話題，網友開心說：「謝謝帶給我愉快的一天」，也有網友疑惑「為何留言的人男性比女性還多」。

23歲的貝林漢目前效力於西甲豪門皇家馬德里，同時也是英格蘭國家隊全能中場核心，高大帥氣的外表與球場上實力互相映襯的他，可說是俱樂部與國家隊當家門面，讓他快速崛起成為國際足壇新星，也是時尚界喜愛足球男神。

廣告於馬德里取景，由Oliver Hadlee Pearch掌鏡，貝林漢在廣告中輕鬆展現足球員標配的精實身材與自性。身穿Icon Cotton Stretch內著，並以畫面呼應他在球場上的標誌性慶祝動作。

貝林漢表示：「我很享受這次廣告拍攝過程。我很喜歡『經典背後的真我』這個概念，自信源於對真正的自己感到自在。Calvin Klein是一個極具代表性的品牌，能夠以自己的方式演繹這個概念，感覺非常好。」社群上網友留言：「很開心看到他如此自在舒適的呈現」。

國際足球巨星Jude Bellingham首度參與演繹Calvin Klein內著廣告。圖／Calvin Klein提供

國際足球巨星Jude Bellingham首度參與演繹Calvin Klein內著廣告。圖／Calvin Klein提供

國際足球巨星Jude Bellingham首度參與演繹Calvin Klein內著廣告。圖／Calvin Klein提供

國際足球巨星Jude Bellingham首度參與演繹Calvin Klein內著廣告。圖／Calvin Klein提供