聽新聞
0:00 / 0:00
將情書變成浪漫的一手！話題新包Simone 低調致敬Saint Laurent先生
Saint Laurent聖羅蘭日前發表2026冬季女士系列，推出全新Simone手提包，以俐落的信封式輪廓展現率性風格。此包款設計靈感源自創辦人Saint Laurent先生的私人信件，巧妙重新詮釋1970與1980年代的信封式手拿包，將晚宴配件轉化為適合現代日常使用的手袋。
這款Saint Laurent的全新Simone包款近日已陸續為東西方明星名人所穿戴造型，像是全智賢就分別以白色背心、黑色寬鬆連帽皮夾克兩套造型展現了慵懶隨性，同樣走街頭路線的還有Rosé以長外套搭配牛仔褲甚至換上一雙夾腳拖，像是剛從家門走出鄰近街道的日常輕鬆，此外裘德洛之女Iris Law則以格紋短裙搭配極短針織衫搭配酒紅色款Simone包，呈現新世代的街頭風格時髦。
這只2026冬季新款的Simone包是從設計師、品牌同名創辦人Saint Laurent先生的私藏信件中得到靈感，同時結構上致敬1970、1980年代的信封式手拿包。包款採取翻蓋設計，內部則提供兩個隔層及一個拉鍊口袋，便於收納日常必需品，並搭配磁扣開合設計。
首次問世的Simone包將帶來Large與Medium兩種尺寸，其中光滑皮革提供黑色、酸樹莓色與暗橘色，柔軟麂皮則採用漸變橄欖色，包款均搭配淺古銅色金屬配件，包身更飾有全新立體雙重Cassandre標識。值得一提的是，Large尺寸並同步發表黑色亮面小牛皮與濃棕色兩種選擇的男士款，在傳承經典之外，將思念化為隨身浪漫、重返懷舊迷人的1970。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。