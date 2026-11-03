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將情書變成浪漫的一手！話題新包Simone 低調致敬Saint Laurent先生

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Saint Laurent大型Simone手提包酒紅色款，13萬6,800元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent大型Simone手提包酒紅色款，13萬6,800元。圖／Saint Laurent提供

Saint Laurent聖羅蘭日前發表2026冬季女士系列，推出全新Simone手提包，以俐落的信封式輪廓展現率性風格。此包款設計靈感源自創辦人Saint Laurent先生的私人信件，巧妙重新詮釋1970與1980年代的信封式手拿包，將晚宴配件轉化為適合現代日常使用的手袋。

這款Saint Laurent的全新Simone包款近日已陸續為東西方明星名人所穿戴造型，像是全智賢就分別以白色背心、黑色寬鬆連帽皮夾克兩套造型展現了慵懶隨性，同樣走街頭路線的還有Rosé以長外套搭配牛仔褲甚至換上一雙夾腳拖，像是剛從家門走出鄰近街道的日常輕鬆，此外裘德洛之女Iris Law則以格紋短裙搭配極短針織衫搭配酒紅色款Simone包，呈現新世代的街頭風格時髦。

這只2026冬季新款的Simone包是從設計師、品牌同名創辦人Saint Laurent先生的私藏信件中得到靈感，同時結構上致敬1970、1980年代的信封式手拿包。包款採取翻蓋設計，內部則提供兩個隔層及一個拉鍊口袋，便於收納日常必需品，並搭配磁扣開合設計。

首次問世的Simone包將帶來Large與Medium兩種尺寸，其中光滑皮革提供黑色、酸樹莓色與暗橘色，柔軟麂皮則採用漸變橄欖色，包款均搭配淺古銅色金屬配件，包身更飾有全新立體雙重Cassandre標識。值得一提的是，Large尺寸並同步發表黑色亮面小牛皮與濃棕色兩種選擇的男士款，在傳承經典之外，將思念化為隨身浪漫、重返懷舊迷人的1970。

全智賢。圖／Saint Laurent提供
全智賢。圖／Saint Laurent提供

星二代、英國明星裘德洛之女Iris Law。圖／Saint Laurent提供
星二代、英國明星裘德洛之女Iris Law。圖／Saint Laurent提供

Saint Laurent大型Simone手提包黑色款，13萬6,800元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent大型Simone手提包黑色款，13萬6,800元。圖／Saint Laurent提供

Saint Laurent Simone手提包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Simone手提包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供

全智賢。圖／Saint Laurent提供
全智賢。圖／Saint Laurent提供

韓星Rosé。圖／Saint Laurent提供
韓星Rosé。圖／Saint Laurent提供

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