寒舍集團搶攻ITF旅展商機 天天限量50組餐宿券5折起

寒舍集團搶攻年底旅展及秋冬旅遊商機，將於11月6日至9日登場的2026 ITF台灣國際旅展，集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店及寒居酒店四大品牌，推出餐飲及住宿優惠。其中，旅展期間天天祭出限量50組、旅展價再打5折優惠，台北喜來登十二廚平日自助午餐券4張只要2,500元，另有聯合住宿券38折及指定住宿券買10送1優惠，搶攻餐飲聚會及冬季泡湯需求。

寒舍集團表示，今年以「藝起寒舍・饗宿生活」為旅展主題，針對不同客群推出餐券、住宿券及會員專屬優惠。旅展期間每日精選指定商品，限量50組享旅展價再5折優惠，每人限購一組。

其中，11月6日推出礁溪寒沐家庭連通房四人住宿券，旅展價16,800元再折半至8,400元；同日上午10時於線上旅展推出台北喜來登十二廚平日雙人自助下午茶券，限量50組，每張800元。

11月7日則由礁溪寒沐MU TABLE接棒，平日單人自助午餐券4張優惠價2,100元；11月8日推出台北寒舍艾美探索廚房平日自助餐券4張4,100元；11月9日壓軸登場的台北喜來登十二廚平日自助午餐券，4張優惠價2,500元。

住宿商品方面，寒舍集團主打冬季溫泉旅遊需求，礁溪寒沐家庭連通房四人住宿券旅展價16,800元，約33折；乘風居雙人住宿券一泊一食8,200元、一泊二食9,500元，均約36折。另推出可彈性選擇旗下飯店入住的寒舍集團聯合住宿券，每張5,300元，約38折。

為刺激旅展現場買氣，寒舍集團針對聯合住宿券、礁溪寒沐映之湯平日雙人券及乘風居一泊一食雙人住宿券，推出同品項買10送1優惠，並提供現場消費贈送限量購物袋活動。

餐飲方面，寒舍集團鎖定歲末聚餐及企業送禮需求，推出三大自助餐廳優惠票券，包括台北喜來登十二廚平日自助下午茶券4張3,200元、寒舍艾美探索廚房假日自助餐券4張9,600元，以及礁溪寒沐MU TABLE假日自助晚餐搭配會館使用券4張6,400元。

此外，寒舍集團也透過會員優惠帶動消費。旅展期間寒舍生活APP會員出示會員資格可兌換限量好禮，單筆消費滿12,000元可參加抽獎，獎項包括集團聯合住宿券、客房抵用金等。一般會員消費滿12,000元及鈦曜會員不限金額消費，還可享限量VIP休憩服務，鈦曜會員滿額另贈大禮包。

寒舍集團今年也提前啟動旅展預售，10月30日至11月3日於台北喜來登及台北寒舍艾美酒店一樓設置實體快閃櫃，販售與實體旅展同步的餐飲及住宿商品，藉由提前銷售與實體展場活動，擴大旅展檔期商機。