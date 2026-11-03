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煙波集團線上旅展開跑！八館聯合住宿券最低16折起

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
煙波蘇澳四季雙泉館是全台唯一擁有冷泉與溫泉的飯店。圖／煙波國際觀光集團提供
煙波蘇澳四季雙泉館是全台唯一擁有冷泉與溫泉的飯店。圖／煙波國際觀光集團提供

煙波國際觀光集團搶攻秋冬旅遊及歲末聚餐商機，2026年秋季線上旅展自11月2日起至16日登場，串聯旗下全台八大飯店及八大餐廳，推出聯合住宿券及餐飲優惠。其中，八館聯合住宿券每張2,900元，購買20張再送1張，換算每張最低2,762元，指定房型優惠最低16折起；餐飲券則祭出61折起優惠，搶攻年底旅遊及聚餐需求。

煙波集團表示，此次線上旅展主打八館聯合住宿券，適用飯店包括新竹湖濱館、台南館、宜蘭館、煙波花時間宜蘭傳藝、蘇澳四季雙泉館、花蓮館，以及花蓮太魯閣沁海館、山闊館等八家飯店。單張售價2,900元，另推出20張58,000元、加贈1張住宿券方案，平均每張約2,762元。

住宿優惠方面，煙波花蓮館、宜蘭館及台南館指定房型，平日持一張住宿券即可雙人入住，免額外加價，並含兩客自助早餐。花蓮太魯閣沁海館、山闊館指定海景房型，平日持券加價1,700元，可入住原價24,200元的行政豪華海景一大床房型，含兩客早餐。

針對秋冬泡湯及親子旅遊需求，煙波蘇澳四季雙泉館平日持券加價1,300元，可雙人入住景觀山景房；煙波花時間宜蘭傳藝加價200元，可入住豪華一大床房型，並享傳藝園區不限次數入園優惠。

新竹湖濱館則鎖定寒假親子客群，平日持券加價1,700元，可入住經典家庭房，加價2,200元可升等豪華家庭房，均含四客早餐及兩名孩童參加指定親子活動，並可使用館內俱樂部等設施。

餐飲方面，煙波集團同步整合旗下八大餐廳推出優惠餐券，涵蓋新竹都會館經典牛排館、台南館食東西自助餐廳與隱糧無國界料理，以及宜蘭、蘇澳、花蓮等地餐廳，最低61折起。

其中，宜蘭及花蓮地區推出自助早午餐優惠，宜蘭平日單人早午餐券每組五張2,200元，平均每張440元；花蓮平日雙人早午餐券每組五張4,400元，平均每張880元。活動期間購買花蓮區餐券五組以上，再加贈平日單人券一張。

煙波台南館則推出多款餐飲套票，包括結合餐飲與館內休閒設施的雙饗券，每組六張3,996元，約67折；自助早午餐通用券每組六張3,330元，約74折；自助晚餐券每組六張5,328元，約85折。活動期間單筆購買台南館餐券達指定金額，另提供餐券或住宿券贈品。

新竹都會館經典牛排館推出自助沙拉吧券，每組十張4,990元，約63折；平日自助早午餐券每組五張，單張450元；平日商業套餐券每組十張7,500元，約八折，並針對大額採購提供加贈優惠。

煙波集團表示，此次線上旅展優惠至11月16日中午12時截止，透過跨館住宿券及餐飲套票，提供旅客規劃秋冬出遊、寒假家庭旅遊及歲末聚餐的多元選擇。

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