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Mister Donut攜手GODIVA「4款聯名甜甜圈」新登場！翻玩百年經典滋味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雙色巧克力波堤。圖／Mister Donut提供
雙色巧克力波堤。圖／Mister Donut提供

喜歡巧克力嗎？「Mister Donut」再度攜手比利時頂級巧克力「GODIVA」，以GODIVA百週年紀念巧克力禮盒為靈感，結合蘋果、鹽焦糖等元素，打造「GODVA蘋果黑可可波堤」等4款聯名之作，以及限定聯名包裝盒，讓民眾享受巧克力的香醇滋味。

本次聯名系列以GODIVA百週年紀念禮盒中不同年代的經典巧克力為靈感。致敬1939年蘋果黑巧克力的「GODIVA蘋果黑可可波堤」，以比利時進口蘋果餡搭配苦甜黑可可醬，外層裹上香酥可可脆片，交織多重層次，每顆109元。呼應1968年獅盾型鹽味焦糖牛奶巧克力的「GODIVA鹽焦糖牛奶黑可可波堤」，結合黑可可甘納許與鹽焦糖卡士達餡，呈現鹹甜焦香的尾韻，每顆109元。

以2016年GODIVA 90週年經典玫瑰莓果巧克力為靈感的「GODIVA玫瑰莓果黑可可多拿滋」，選用蘭姆風味的可可多拿滋為基底，注入玫瑰莓果醬後，再點綴花型可可鮮奶油，展現浪漫細膩的滋味，每顆119元。「GODIVA開心果黑可可多拿滋」，同樣以蘭姆香可可多拿滋為底，綴以花型開心果鮮奶油，呈現細膩大人味，每顆119元。

不僅是聯名商品，Mister Donut也同步推出5款可可季甜甜圈，包括「雙色巧克力波堤」、「脆脆白巧克力波堤」、「生可可巧克力波堤」、「雙色可可歐菲香」與「蘭姆可可波波隆尼」，每顆52元起。本次聯名包裝也融入GODIVA百週年主題，更添紀念意義。4款聯名甜甜圈並設計專屬襯盒，可親手寫下美好祝福，傳達專屬心意。

脆脆白巧克力波堤。圖／Mister Donut提供
脆脆白巧克力波堤。圖／Mister Donut提供

蘭姆可可波波隆尼。圖／Mister Donut提供
蘭姆可可波波隆尼。圖／Mister Donut提供

Mister Donut攜手GODIVA，推出4款聯名新品。圖／Mister Donut提供
Mister Donut攜手GODIVA，推出4款聯名新品。圖／Mister Donut提供

Mister Donut推出一系列GODIVA聯名甜甜圈，以及可可季系列甜點。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出一系列GODIVA聯名甜甜圈，以及可可季系列甜點。圖／Mister Donut提供

生可可巧克力波堤。圖／Mister Donut提供
生可可巧克力波堤。圖／Mister Donut提供

雙色可可歐菲香。圖／Mister Donut提供
雙色可可歐菲香。圖／Mister Donut提供

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