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「小太陽」鍾漢良化身五星好眠代表！全聯11款秋冬寢具印花換購99元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯印花從廚房走進臥室，攜手CASABLANCA HOME推機能寢具最低1.7折起凍齡男神助攻五星好眠。圖／全聯福利中心提供
全聯印花從廚房走進臥室，攜手CASABLANCA HOME推機能寢具最低1.7折起凍齡男神助攻五星好眠。圖／全聯福利中心提供

全聯印花換購再出新招！這次不推鍋具、餐具，改瞄準秋冬居家生活需求，首度跨足機能寢具領域，攜手香港品牌CASABLANCA HOME，以「機能寢具・星級好眠」為主題，從全天絲枕頭套、蝶型舒眠枕到石墨烯被款，還有空氣清淨機、除塵蟎機等11款商品。更找來「小太陽」鍾漢良擔任代言人，化身全聯「五星好眠代表」，熟悉的溫暖笑容一出場，簡直是滿滿回憶殺！

活動自即日起至2027年2月25日，於全聯、大全聯實體門市推出，單筆消費每滿200元贈1枚印花，集滿指定枚數或搭配福利點數，加價99元至2,150元即可換購，最低約市價1.7折起，讓消費者趁著日常採買，輕鬆升級臥室舒適度。

這次全聯首度將印花換購從餐廚用品延伸至寢具，與具國際五星級及精品飯店合作經驗的CASABLANCA HOME合作，主打防塵蟎、抗病毒、銀離子抗菌及石墨烯恆溫4大機能，讓寢具不只講究觸感，也兼顧日常清潔與保暖需求。

想從最貼近臉頰的寢具開始升級，可選用100%天絲萊賽爾纖維製成的全天絲親膚枕頭套，柔滑透氣、方便水洗，市價550元，集滿50枚印花加99元即可換購。雙向蝶型舒眠枕則採6大分區與高密度記憶棉設計，可依睡姿選擇不同高度，市價3,800元，集滿30枚印花加659元換購。

秋冬換季更不能少了被子！此次推出單人四季被、雙人薄被及雙人四季被，採石墨烯機能設計與正反雙色配置，部分雙人被還可透過鈕扣組合，依季節與個人需求靈活搭配。換購價799元起，市價4,500元起，讓床鋪也能換上秋冬新裝。

除了寢具，活動也推出Care Bears暖手多用枕，甜夢熊與陽光熊兩款可愛造型，不只能暖手、抱著追劇，也能當午休枕或腰靠墊，集滿30枚印花加249元即可換購。

想打造更完整的好眠空氣環境，還有HEPA除塵蟎機與HEPA空氣清淨機。除塵蟎機結合UV紫外線、HEPA濾網及10,000Pa吸力，換購價1,350元；空氣清淨機則具備三重過濾、UV紫外線、三段風速與兒童鎖，換購價2,150元。

從枕頭、被子到空氣清潔，全聯這次把秋冬好眠所需一次備齊，讓消費者不必入住五星級飯店，也能輕鬆把舒適睡眠帶回家。

小太陽鍾漢良化身「好眠代表」，全系列寢具以4大科技打造好眠實力。圖／全聯福利中心提供
小太陽鍾漢良化身「好眠代表」，全系列寢具以4大科技打造好眠實力。圖／全聯福利中心提供

全聯別邀請「小太陽」鍾漢良（右）擔任此次「五星好眠代表」，左為全聯行銷部協理劉鴻徵。圖／全聯福利中心提供
全聯別邀請「小太陽」鍾漢良（右）擔任此次「五星好眠代表」，左為全聯行銷部協理劉鴻徵。圖／全聯福利中心提供

打造五星級睡眠只要銅板價，全天絲枕套加價99元起，從枕邊開始寵愛自己。圖／全聯福利中心提供
打造五星級睡眠只要銅板價，全天絲枕套加價99元起，從枕邊開始寵愛自己。圖／全聯福利中心提供

全聯 鍾漢良

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