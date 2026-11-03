連鎖甜甜圈聲量王TOP 10揭曉！85度C也上榜、第一名不是Goo Donut

老牌波堤遇上爆餡新勢力 甜甜圈熱潮持續延燒！

酥脆外皮裹上細緻糖粉，咬下去還帶著濃濃奶香；或是鬆軟麵包裡塞滿卡士達、開心果內餡，一口咬下瞬間爆餡。Q彈有嚼勁的波堤、外酥內軟的台式脆皮甜甜圈各有擁護者，近年日式生甜甜圈更掀起排隊熱潮，讓台灣甜甜圈市場越來越熱鬧。西門町甚至成為甜甜圈一級戰區，光是這次上榜的品牌，就有Goo Donut、Curly mama’s捲髮奶奶及一脆鮮奶脆皮甜甜圈在此設店，吸引喜愛不同口味的消費者前往朝聖。

究竟哪家甜甜圈品牌討論度最高？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察連鎖甜甜圈品牌近一年（2025/10/28～2026/10/27）的網路聲量，整理出十大熱門品牌。本次調查以台灣設有至少2家實體據點、常態販售甜甜圈的品牌為主要篩選條件，除了甜甜圈專賣店，也納入具有固定甜甜圈產品線的連鎖烘焙品牌。喜歡Q彈波堤、酥脆鮮奶甜甜圈，還是柔軟爆餡的生甜甜圈？快來看看你的愛店有沒有上榜！

No.10 台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈

翻攝FB／台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈-Taiwanese donuts

網路聲量：305筆

在台北晴光市場飄香20多年的「台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈」，是不少人熟悉的排隊美食。品牌創立於2002年，設有晴光創始店及忠孝分店，主打現炸出爐的台式鮮奶甜甜圈。招牌原味外層裹上細緻的鮮奶糖粉，咬下去酥脆帶點Q勁，裡頭卻柔軟蓬鬆，散發淡淡奶香。除了原味，也有巧克力、奶油等包餡口味，提供不同選擇。

多年來，晴光市場門市經常出現排隊人潮，近年更吸引日韓觀光客慕名而來。招牌脆皮鮮奶甜甜圈每個只要25元，親民價格也是吸引消費者購買的特色之一。有網友分享「每次去都在排隊，剛出爐外酥內軟有夠好吃，大人小孩都抵擋不了這個奶香！」現炸出爐的口感與濃郁奶香，也是不少人喜愛這家老店的原因。

No.9 東京巴黎甜點

網路聲量：334筆

不只蛋糕、伴手禮受歡迎，台灣甜點品牌「東京巴黎甜點」近年也加入生甜甜圈市場。品牌在台北設有多個實體據點，除了經典蛋糕、彌月禮盒與節慶甜點，也推出日式生甜甜圈系列，以蓬鬆柔軟的麵體搭配濃郁內餡，提供甜點控更多選擇。

2026年5月，東京巴黎甜點推出哈密瓜、芒果、綜合水果、杜拜巧克力及明太子等多款季節限定生甜甜圈，除了水果鮮奶油口味，也有鹹甜交織的創意搭配，展現生甜甜圈的多元變化。

隨著生甜甜圈掀起排隊熱潮，日本人氣品牌「I'm donut？」與阿Ken創立的Goo Donut都吸引不少民眾朝聖。有網友則推薦東京巴黎甜點，認為生甜甜圈好吃，購買也相對方便，不必花太多時間排隊。

No.8 Haritts

網路聲量：733筆

藏身台北南京復興站附近的住宅巷弄，「Haritts」以低調溫馨的日式小店氛圍吸引甜點愛好者。這個起源於日本東京澀谷的手工甜甜圈品牌，來到台灣後延續簡約樸實的風格，除了台北，也在台中等地設有門市。Haritts的甜甜圈以蓬鬆柔軟、帶有些微Q彈嚼勁的麵體為特色，甜度相對溫和，除了經典原味，也有巧克力、抹茶、黃豆粉等風味，更著重麵團本身的香氣與口感。

網友對Haritts的麵團表現頗為讚賞，有人特別推薦黃豆粉甜甜圈，形容「口感更加柔軟蓬鬆，帶有淡淡的發酵香氣。外層撒上的黃豆粉香氣溫潤，搭配糖粉的甜味剛剛好，不會有過度甜膩的感覺，反而越吃越順口」。另一名網友則推薦奶油起司、伯爵茶及肉桂葡萄乾口味，尤其喜歡奶油起司濃郁的乳酪內餡，並分享無論剛出爐時趁溫熱享用，或是冷藏後隔天再吃，口感都讓他相當滿意。

No.7 DAYKEY DONUT

網路聲量：1,826筆

台中人氣甜甜圈品牌「DAYKEY DONUT」主打東京風格的日式生甜甜圈，2025年6月在台中公益路開設首店，並陸續拓展台中高鐵站等據點。品牌選用日本進口麵粉製作，強調蓬鬆柔軟、濕潤細緻的麵體，搭配卡士達、巧克力、抹茶等不同風味內餡，吸引喜愛爆餡甜點的消費者。

觀察網路聲量，DAYKEY DONUT公益路門市升級為內用咖啡廳，成為帶動討論的話題之一。門市原本以外帶為主，後來增設內用座位區，讓消費者能坐下來享用甜甜圈與飲品。店內以鏡面牆、銀色金屬元素及藍色座位區打造特色空間，吸引網友關注與分享。

至於口味選擇，網友分享「早知道全部都點兩顆，回家直接一人吃了6個，很推紅心芭樂跟卡士達，巧克力香蕉也不錯，一定會二訪的店」，也有人表示「沒人排隊時可以嘗試看看，建議當天吃完才好吃，檸檬奶蓋跟開心果都不錯」，提供想嘗鮮的消費者口味與購買參考。

No.6 Krispy Kreme

網路聲量：3,618筆

來自美國的「Krispy Kreme」是不少美式甜甜圈愛好者的口袋名單，最具代表性的商品就是Original Glazed原味糖霜甜甜圈。麵體蓬鬆柔軟，咬下時帶有輕盈的空氣感，外層裹著一層薄薄的糖霜，入口微微化開，帶出香甜滋味。除了經典原味，品牌也有巧克力、卡士達夾餡及各式造型甜甜圈，提供不同的口味選擇。

Krispy Kreme於1937年在美國創立，2013年正式進軍台灣，首店設於台北信義區，開幕時曾吸引大批民眾排隊。經典原味糖霜甜甜圈至今仍是不少人的心頭好，不過，美式甜甜圈的甜度也不是人人都能接受，有人覺得單吃稍嫌甜膩，搭配無糖咖啡或茶飲，反而更能平衡糖霜的甜味，享受甜甜圈的風味。

No.5 一脆鮮奶脆皮甜甜圈

網路聲量：4,161筆

走進西門町商圈，經常可以看到旅客拿著剛炸好的脆皮甜甜圈邊走邊吃。台灣在地品牌「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」主打現炸甜甜圈，以外層酥脆、內部柔軟的口感為特色，在西門、大安及士林等地設有門市。相較於以內餡為主角的日式生甜甜圈，台式脆皮甜甜圈更強調油炸麵皮的香氣，以及糖粉與鮮奶風味帶來的傳統滋味。

觀察網路聲量，2026年6月一脆與「倆倆脆鮮奶脆皮甜甜圈」的品牌分家風波引發討論，兩家店因招牌與商品相似，一度讓部分消費者誤以為是同品牌分店，也有不少網友實際購買比較兩家的口感差異。

除了品牌話題，現炸口感也獲得不少消費者好評。有網友分享「看到好多人排就想試一下，排了大概20分鐘，現炸好好吃！推薦，40台幣一個」，另有人形容「外皮很脆，內裡很軟嫩，糖粉不會太甜搭配剛好」，呈現一脆鮮奶脆皮甜甜圈在排隊人潮之外的實際消費體驗。

No.4 Curly mama’s捲髮奶奶

網路聲量：4,660筆

同樣主打台式脆皮甜甜圈的「Curly mama’s捲髮奶奶」，在台北、桃園、台中等地設有多家門市，以鮮奶脆皮甜甜圈為招牌，除了經典原味，也推出芋頭、金沙、奶皇流心等不同風味。現炸甜甜圈外酥內軟，搭配糖粉與奶粉的香甜滋味，吸引不少消費者購買。

近期捲髮奶奶更因一場門市衝突意外在網路爆紅！2026年10月16日，西門町門市因排隊問題發生顧客與店員爭執，雙方甚至爆發肢體衝突，相關影片在Threads流傳後引發熱議。店家事後公開監視器畫面說明經過，並為員工動手行為致歉，表示將加強內部教育訓練。事件曝光後，西門町門市反而出現排隊人潮，隊伍甚至一路延伸至轉角。

社群上也出現支持第一線服務人員的聲音，有網友表示「打人雖然不對，但會維持排隊秩序還會雙手遞甜甜圈的店員現在已經非常稀少了」，讓這場原本的門市糾紛，意外成為品牌受到關注的熱門話題。至於商品口味，也有消費者分享「甜甜圈非常好吃，不會過油也沒有油耗味，口感鬆軟」，另有人稱讚「剛出爐的甜甜圈真的好好吃」，還有網友提到店內環境乾淨，透過透明窗能清楚看見製作過程。

No.3 85度C生甜甜圈研究所

網路聲量：10,901筆

熟悉的85度C，竟然換上黃色招牌，還開始大賣生甜甜圈？台灣連鎖咖啡烘焙品牌85度C於2025年8月2日在台中復興路開設首家「生甜甜圈研究所」，正式跨足日式生甜甜圈市場。新店型保留原有咖啡、蛋糕與麵包等商品，並主打以日本麵粉製作、經過14小時低溫發酵的生甜甜圈，強調柔軟濕潤的麵體，搭配卡士達、鮮奶油等飽滿內餡，吸引消費者嘗鮮。

隨著生甜甜圈受到關注，85度C陸續在全台拓展黃色招牌新店型，部分門市開賣前便出現排隊人潮。不過，展店過程也出現歇業個案，台南民族研究所於2026年4月14日開幕，僅營業約2個月便在6月14日結束營業，引發外界關注。總公司表示，歇業主因為人力招募困難及獲利不如預期，但加盟主否認缺工，並指出實際業績未達原先評估，雙方對關店原因說法不一。

No.2 Goo Donut

網路聲量：14,717筆

藝人阿Ken跨足甜點市場，創立的Goo Donut成為台北人氣排隊名店！品牌以蓬鬆柔軟的麵體、飽滿內餡為特色，除了經典卡士達、巧克力等口味，開心果甜甜圈也是受到關注的商品之一，吸引喜愛濃郁爆餡口感的消費者。Goo Donut於2025年3月在台北車站附近開設首店，開業不到2年便拓展第二家門市，人氣表現亮眼。2026年9月18日，品牌無預警在西門町展開二店試營運，阿Ken更親自在櫃台服務，隨後於9月20日正式開幕，吸引大批民眾排隊，人潮一度延伸至捷運西門站6號出口附近。

網友對甜甜圈的口味給予不少好評，有人分享「目前吃過最好吃的日式甜甜圈了，有名的都吃過了，我覺得Ken哥賣的最好吃了，雖然每次買都沒遇到他」，也有人稱讚「吃起來口感鬆軟，不會太乾，內餡搭配得也不錯，整體甜度算是適中，不容易膩口」。

排隊人潮也是Goo Donut的一大特色，不少網友分享實際購買經驗，提供想朝聖的消費者參考。有人表示「平日晚上排隊約40分鐘」，另有人分享下午2點左右抵達，等了約1小時才買到。也有網友提到「這間唯一可惜的地方大概就是一人限購五顆吧，不然是很想買來送親朋好友」，除了排隊時間，限購數量也是消費者購買前需要留意的資訊。

No.1 Mister Donut

網路聲量：21,637筆

說到台灣最具代表性的連鎖甜甜圈品牌，許多人第一個想到的就是「Mister Donut」。來自日本的Mister Donut在台灣設有眾多門市，從捷運站、百貨商場到街邊店都能看見身影。招牌「波堤」以一顆顆圓球相連的特殊造型、Q彈有嚼勁的口感聞名，搭配蜜糖、巧克力及其他風味，成為許多消費者熟悉的甜甜圈選擇。除了波堤，品牌也有歐菲香、法蘭奇及季節限定商品，滿足不同喜好。

觀察聲量高峰，話題來自於限時優惠與人氣IP聯名活動。Mister Donut迎接在台22週年，於2026年9月21日至23日推出甜甜圈「買5送5」優惠，平均每個最低21元，引發消費者關注。此外，品牌於5月12日第四度攜手《寶可夢》，推出皮卡丘、可達鴨、精靈球及超級球等4款造型甜甜圈，其中可達鴨首次在台灣化身甜甜圈登場，並推出吸管杯、收納袋及餐具組等聯名周邊。憑藉經典商品、優惠活動與人氣IP聯名，Mister Donut成為本次榜單唯一網路聲量突破2萬筆的品牌，展現老牌連鎖品牌在甜甜圈話題中的強勁實力。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月28日至2026年10月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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