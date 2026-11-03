換季舊衣換SOGO抵用券、洗衣精 竹市舊衣回收11月7日登場

家中換季舊衣別急著丟！新竹市「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」年終壓軸第2場，7日下午2時至4時在新竹SOGO百貨1樓地球廣場辦舊衣回收，捐滿20件起就能換環保洗衣精，最高加碼百貨100元抵用券，好禮各限量300份。

新竹市環保局表示，民眾捐滿20件舊衣可兌換1800g清淨海環保補充洗衣精1份，捐滿30件加碼兌換新竹SOGO百貨贊助的「綠綠好日衣物去漬噴霧」1份，捐滿40件再加碼兌換SOGO百貨100元抵用券1份，三項好禮各限量300份，每人限兌換1份，兌完為止。

市長高虹安提醒，本次活動可回收項目僅限上衣、褲子、裙子、外套及洋裝；貼身內衣褲、髒汙破損衣物、鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭與床單等不在回收範圍，現場不受理，請民眾直接歸類為一般垃圾交由垃圾車清運。

高虹安說明，舊衣回收重點在依衣物狀況妥善分類。活動募得的衣物將交由社團法人新竹市脊髓損傷者協會整理與媒合，適合穿著的保留作為急難救助資源，提供身心障礙者、弱勢家庭或相關社福單位臨時應急使用，其餘依實際狀況交由回收業者處理。

高虹安表示，市府自2022年至2025年推動「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」，累計2593人次參與，回收舊衣超過7萬2053件；今年進一步攜手在地百貨業者及社福團體擴大公私協力，截至目前已有539位市民參與，回收舊衣1萬2133件。這次前進百貨，盼結合百貨人潮與企業公益力量，讓更多閒置舊衣化為循環資源。

高虹安也說，市民平日整理換季舊衣，除可交由環保局資源回收車回收，也可捐贈至市府社會處核准立案的4處社福單位，相關單位名稱、營業時間、地址及電話，可上新竹市環保局資源回收網「舊衣回收資訊-民眾專區」查詢。

新竹市「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」11月7日在新竹SOGO百貨辦舊衣回收，捐舊衣可換洗衣精、百貨抵用券等好禮。圖／新竹市政府提供

新竹市「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」11月7日在新竹SOGO百貨辦舊衣回收，捐舊衣可換洗衣精、百貨抵用券等好禮。圖／新竹市政府提供