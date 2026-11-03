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勞力士CPO授權經銷商首度前進南台灣 落腳高雄鹽埕區寶島鐘錶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶島鐘錶高雄名店內提供了勞力士中古表認證計畫，整體空間運用深色大理石牆、暖色調三角坑紋橡木飾板，營造鮮明的品牌印象。圖／勞力士提供
寶島鐘錶高雄名店內提供了勞力士中古表認證計畫，整體空間運用深色大理石牆、暖色調三角坑紋橡木飾板，營造鮮明的品牌印象。圖／勞力士提供

寶島鐘錶高雄名店日前正式成為勞力士中古表認證計畫特約零售商，為南台灣鐘錶市場寫下新頁，該計畫針對售出至少兩年的勞力士中古表提供真品認證，確保每只表經妥善保養並可世代流傳。

所謂勞力士中古表認證計畫（Rolex Certified Pre-Owned），是由勞力士所提供、針對已出售兩年以上的手表提供官方認證。通過此項認證的表款將被完全拆解，確認表殼、表帶以致機芯的真實性以及正常運作，同時附上一塊白色綠字的保證卡與吊牌，並自售出日起由勞力士提供全球兩年保用保證。

這項計畫先於去年11月在台北提供，本次則是該認證計畫首次前進南台灣，並選定落腳於高雄市鹽埕區大勇路119號的寶島鐘錶高雄名店。坐落於高雄市鹽埕區大勇路的高雄名店，特地設立勞力士認證中古表賞表區，其整體空間運用深色大理石牆、暖色調三角坑紋橡木飾板與胡桃木色展示櫃，並以勞力士經典的綠色點綴細節，現場更配置貴賓休息區與柔和間接照明，營造出優雅且具隱密性的鑑賞環境。

寶島鐘錶高雄名店總經理林秋彥先生並表示，深感榮幸能夠參與勞力士認證中古腕錶計畫，寶島鐘錶多年來服務台灣鐘錶市場，始終秉持專業精神，提供優質產品與服務，同時很高興能為鐘表愛好者提供值得信賴的管道選購中古勞力士腕表，「每一只（勞力士）腕表都承載著獨特的歷史，同時符合勞力士嚴謹的認證標準...我們期待陪伴顧客探索勞力士腕表歷久不衰的魅力。」

每一只獲得勞力士中古表認證計畫（Rolex Certified Pre-Owned）的時計，在出售時都將獲得一張保證卡與吊牌、並獲得兩年全球保用保證。圖／勞力士提供
每一只獲得勞力士中古表認證計畫（Rolex Certified Pre-Owned）的時計，在出售時都將獲得一張保證卡與吊牌、並獲得兩年全球保用保證。圖／勞力士提供

勞力士今年發表了全新的Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）腕表，展現在日常實用與複雜性能研發的完美平衡。圖／勞力士提供
勞力士今年發表了全新的Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）腕表，展現在日常實用與複雜性能研發的完美平衡。圖／勞力士提供

勞力士的「中古表認證計劃」（CPO）皆通過等同新表的檢測與保養。圖／ROLEX提供
勞力士的「中古表認證計劃」（CPO）皆通過等同新表的檢測與保養。圖／ROLEX提供

勞力士中古表認證計畫（Rolex Certified Pre-Owned），是由勞力士所提供、針對已出售兩年以上的手表提供官方認證，並於近日正式拓點南台灣的寶島鐘錶高雄名店。圖／勞力士提供
勞力士中古表認證計畫（Rolex Certified Pre-Owned），是由勞力士所提供、針對已出售兩年以上的手表提供官方認證，並於近日正式拓點南台灣的寶島鐘錶高雄名店。圖／勞力士提供

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