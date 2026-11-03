500小趴踢11/6～8西門紅樓登場　合作夥伴優惠、闖關挑戰規則公布

由《500輯》所發起的青年質感慶典正式迎來全新進化，延續過往「500趴」熱潮，今年推出全新型態活動「500小趴踢2026」。首屆500小趴踢將於11月6日至11月8日限時三天，首度插旗台北時尚潮流重鎮「西門紅樓」，以首創雙核心會場，結合西門紅樓北廣場戶外市集，與西門河岸留言室內演唱與講座，帶來兼具精緻感、永續精神與滿滿能量的質感生活提案。

在戶外市集部分，聚集近30家最強品牌，包括500盤、500甜與500碗的得主外，還有眾多當紅人氣美食、飲品，每個攤位為500小趴踢各自展現與眾不同的能量與小型策展，許多美食都是僅限500小趴踢才有的獨家商品；室內西門河岸留言部分，需要完成戶外闖關任務後才能進入，三日分別邀請顏社創辦人迪拉、作家馬世芳、圖文創作者乙乙舉辦講座；而演唱部分包括鼓鼓 呂思緯、蕭景鴻、徐暐翔、PALLAS 帕拉斯、閻奕格、Ozone林佳辰等人演出。

統一超商好鄰居文教基金會 攜手三小市集出攤

三小市集攜手統一超商好鄰居文教基金會，串聯 7 組「青年深根計畫」返鄉職人品牌。圖／統一超商提供

今年「500小趴踢」，三小市集攜手統一超商好鄰居文教基金會，串聯 7 組「青年深根計畫」返鄉職人品牌，於西門紅樓打造一座結合閱讀與在地物產的「島嶼食冊店」，共邀集了小柒咖啡、禾乃川國產豆製所、育誠藻好蛋、貓兒干村、木酢達人、金拌麵、洄遊吧FISH BAR 7 組青年職人團隊精彩同台，在「島嶼職人展售會」能與職人面對面交流、品嚐全台熱銷名特產。

歡迎拍下您最愛的島嶼食冊書牆，或與職人互動的精彩瞬間，分享至社群並標註 #統一超商好鄰居文教基金會 #三小市集，即可獲得特製產地風景卡(數量有限，送完為止)。

yoxi & 去趣 引領新世代質感出遊潮

yoxi攜手去趣chicTrip 登陸500小趴踢。圖／業者提供

質感出遊風潮正熱門，和泰集團旗下計程車派遣服務品牌 yoxi，以及旅遊規劃平台「去趣 chicTrip」 共同攜手，進駐500小趴踢，讓大家發現原來出遊可以輕鬆又有質感。

yoxi與去趣一起以「城市出發，探索無界」的概念打造專屬品牌展區。現場除了設置趣味的集點闖關任務，讓民眾完成體驗即可兌換好禮、取得通往河岸留言音樂展演的入場資格外，更展現了兩大品牌在移動出行與旅遊生活上的強大整合實力——出門叫 yoxi 輕鬆抵達派對或機場，出遊開去趣一指搞定所有行程，讓移動生活隨心所欲、毫無負擔。

美國肉協 攜手攤位品牌還有超好康

美國帶骨牛小排鮮嫩多汁。圖／美國肉協提供

一到500小趴踢，先來美國肉協的「美牛攤位」報到！追蹤「美國牛肉」官方IG或FB，與攤位合照並分享至限時動態，即可累積通關資格，朝室內河岸留言的音樂表演、講座等精彩活動前進。

還想抽限量美牛大獎？加碼挑戰「變裝出任務」！揪朋友、擺姿勢，拍下最有態度的派對合照，完成變裝拍照與社群分享，就能再獲得抽獎機會，把台北君悅酒店、頭家嬤煙燻BBQ的限定美牛餐點列入今天的願望清單。

超多優惠好康 快來到500小趴踢

跟著「台新 Richart 卡」走進 500小趴踢。圖／台新銀行提供

「台新 Richart 卡」於「500小趴踢」推出限定體驗活動；另使用Richart卡切換「Pay著刷」並領券亦可享LINE Pay最高3.8%優惠。邀請卡友一起走進美食與風格生活現場，發掘值得收藏的口袋名單，同時享受更多回饋與驚喜。

創立於1981年的華元食品，以「創新、品質、美味」的理念深耕45年的本土休閒食品品牌。國民神級零食如真魷味、玉黍叔、鹹蔬餅，到獨具台灣特色的波的多蚵仔煎洋芋片，在500小趴踢華元更帶來引爆話題的超狂「蛋系列」洋芋片，薄脆口感完美重現濃郁香氣，單吃涮嘴、搭飲微醺更絕配，快來現場一同感受老字號翻玩創意的美味魅力。

華元食品推出「蛋系列」洋芋片，快到500小趴踢試吃。圖／華元食品提供

義美生機則推出雙莓水果巧克力片，以濃郁苦甜的72%黑巧克力，搭配凍乾草莓＆覆盆莓，交織出豐富迷人的風味——「雙莓水果巧克力片」。於西門河岸留言入場前，只要按讚加入義美生機官方IG帳號，即可馬上品味。

義美生機「雙莓水果巧克力片 。圖／義美生機提供

傳承百年的雲林西螺丸莊醬油，將正宗日式風味帶進500小趴踢！這次攜手旗下兩大餐飲系：日式鰻魚飯品牌「小倉屋」及京都流烏龍麵專賣「切麥狐狸」聯合出攤，展現百年釀造工藝與日本職人料理的創意火花。

丸莊醬油旗下的「小倉屋」攜手世界麵包冠軍吳寶春，推出「皇冠布里歐蒲燒鰻魚堡」。圖／丸莊提供

500小趴踢活動集點闖關卡 方法公開

想要進入500小趴踢室內的西門河岸留言場域，需要在室外場域完成「500小趴踢集點闖關卡」，集滿四個章，才能換取入場手環。

第一步於於室外服務台領取集點卡，第二步要集滿四個集點章，請至包括「統一好鄰居文教基金會＆三小市集」、「yoxi & 去趣」、「美國肉類出口協會」、「華元食品／丸莊醬油（二擇一）」等攤位，完成各攤位指定活動，就能完成蓋章。

集點闖關完成後至西門河岸留言入口處兌換入場手環，需要特別注意每日入場手環款式不同，當日可憑手環重複進場，無法跨日入場，請重新參與闖關活動。主辦單位保留對活動現場解釋、變更、調整、安排的權利。而參與室內活動，請遵照現場排隊、入場與場內相關規則。

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

500小趴踢2026 日期：2026年11月6～8日（五至日） 室外場域時間：周五1700~2200、周六1200~2200、周日1200~1800 室內場域時間：周五1800~2200、周六1400~2200、周日1300~1800 地點：西門紅樓北廣場、西門河岸留言 主辦單位｜500輯 場地協力｜西門紅樓 永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集 指定合作｜yoxi、去趣 合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康