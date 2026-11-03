台灣虎航第2波夏季航班1599元起上午10時開賣 預告ITF旅展全航線999元

「明年夏天的旅行清單，現在就先卡位」，台灣虎航表示，台灣虎航2027年第二波夏季航班，今天上午10時起，限時2天快閃開賣，精選航線1599元起。並預告周五登場的2026 ITF線上旅展，全航線單程未稅999元起。

台灣虎航表示，2027年第二波夏季航班，開賣期間自今天上午10時至明天晚上11時59分，出發區間自明年3月28日至明年10月30日。日本航線，台北出發，台北-米子1799元起、台北-大分1799元起。日本航線，高雄出發，高雄-岡山1799元起、高雄-石垣島1599元起。日本航線，台南出發，台南-熊本1799元起、台南-沖繩1599元起。

此外，台灣虎航也預告2026 ITF線上旅展推出超狂優惠，全航線單程未稅999元起。銷售期間自11月6日本周五上午10時至11月9日下周一晚上11時59分，出發區間自11月6日至明年10月30日。日本線999元起、韓國線1199元起、越南線1799元起。濟州航線輸入優惠碼再折700元，釜山航線輸入優惠碼再折500元，優惠碼限定購買來回機票，適用旅遊區間至明年6月30日。