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耶誕天后瑪麗亞凱莉解凍短片今年玩龐克新梗 Google搜尋也藏雪景彩蛋
隨著萬聖節落幕，每年準時「解凍」的耶誕天后瑪麗亞凱莉Mariah Carey再次席捲社群平台，釋出2026年度解凍短片，正式向全球宣告耶誕節慶季節來臨。
今年的影片當然也有新梗，開場背景設定於紐約市地下酒吧的萬聖夜。瑪麗亞凱莉跳脫以往溫馨美聲形象，難得以一身強烈煙燻妝容與搖滾龐克造型驚喜登場，帶來狂放的搖滾演出。影片中她所演唱的曲目《Hermit》，更取材自她90年代以偽名參與的另類搖滾樂團「Chick」彩蛋，讓老粉驚喜萬分。
隨著倒數鐘聲響起，瑪麗亞凱莉在午夜一刻直接向舞台下方跳入人群，下一秒隨即華麗轉身，換上經典的華麗紅洋裝站在巨型聖誕樹頂端，海豚音高唱「IT’S TIME!!!!」。神曲《All I Want for Christmas Is You》旋律同步響起，宣告正式啟動全球耶誕狂歡模式。
不只解凍短片，連Google搜尋也同步為天后推出專屬彩蛋，現在只要在搜尋列輸入「Mariah Carey」或「瑪麗亞凱莉」，畫面便會降下漫天的浪漫雪花動畫。搜尋結果頁面下方也會有一個「雪花按鈕」，點擊即可隨時在畫面上重現浪漫雪景，為溫馨耶誕節慶暖身。
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