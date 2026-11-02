國際燃油附加費+戰爭暴動...旅行社團費略漲 旅遊呈現K型趨勢

2026台灣國際旅展將於11月6日登場，受到國際燃油附加費及國際局勢影響，團費較去年同期略漲，但業者指出，國人旅遊熱度不減，消費情況呈現「撿便宜」、「高單價主題深度遊」的雙軌化K型趨勢；針對日本新上路的退稅新制，業者表示，目前運行順利，旅客自主提前4小時抵達機場。

全台最具指標性的「ITF台灣國際旅展」將於11月6日（五）至9日（一）在台北南港展覽館1館登場，今年攤位數達1600格，帶來奢華度假、深度主題旅遊、自由行與團體行程等多元選擇。

針對目前市場消費趨勢，可樂旅遊行銷部副總經理林冠賢說，消費者出現消費2種趨勢，一種是「撿便宜」，對價格敏感，另一種強調「主題內容」。受到年初中東戰爭影響，國際遊程或多或少都有漲幅，像是日本線團費有1000至3000元漲幅；長程線部分，美加有較漂亮的價格，但歐洲線有1000至5000元不等的漲幅。

雄獅旅遊公關部總經理單葑說，由於燃油附加費調漲，2027年寒假春節的團費價格持平，但短線有部分微幅調漲5至8％，整體在10％以內，均在旅客可接受範圍。今年有選舉，訂單恐有遞延狀況，明年整體寒假、春節訂單約6至7成，期待旅展有1至2成的雙位數成長。

單葑強調，歐洲動亂並不影響訂單，北歐極光、義大利、奧捷等產品仍持續熱銷，明年春節連假有7天，不少人會請2休11天，長線上歐洲表現亮眼，也觀察到「K型消費」，會來現場撿便宜，但也有人專攻高單價的精緻旅程，因此旅展也首度推出北海道高單價的商品，如過年搭直升機、破冰船等，另外，鐵道商品、紐奧、北歐也都是越貴賣得越好。

Ezfly易飛網長程組副總經理蔣建勳表示，受中東戰爭影響，燃油費大幅調漲數次，今年ITF旅展團費價格將較比去年增加15至20％，評估短線訂單量下滑幅度不大，因為機票的稅較低，但長程線明顯受影響，各家旅行社長程線的訂單平均下滑10至30％，但易飛網逆勢成長，主因為推出河輪、極光、深度行程，因此收單量較去年成長40％。

另外，日本退稅新制今上路，林冠賢說，團客從11月起會自主提早1小時到機場，實際使用新制退稅約10至20分鐘、運行順暢。

可樂旅遊觀察，旅客對主題型旅遊的詢問度成長逾6成，因應冬季旅遊需求，可樂旅遊推出多元主題商品，包含「白川鄉合掌村夢幻點燈5日」帶旅客走訪合掌造古民家，欣賞白川鄉冬夜點燈美景；「滑雪會上癮5日、6日」精選日本雫石、磐梯山星野度假村等滑雪場，搭配中文滑雪教練分級小班教學；「芬蘭幸福極光10日」則安排入住玻璃極光屋。

針對自由行旅客，可樂旅遊於ITF台灣國際旅展期間，推出國外自由行商品最高每人折價3000元優惠，訂購迪士尼探險號加碼送限定好禮，還有高鐵旅遊商品全面69折，最高折抵1000元、全球訂房全面88折，最高折抵1000元、國外票券滿5000元折500元、機票88折起等優惠。

雄獅旅遊觀察，2027年旅遊市場受惠於7天春節，短線行程銷售明顯成長；請2休11的春節請假攻略也助攻長線需求；瞄準寒假與春節，雄獅旅遊推薦日本「親子京阪神5日」，暢玩環球影城再送快速通關、走訪海遊館與六甲山戲雪，每人4萬7900元起。

長程線推薦「特選土耳其11日」，每人4萬3900元起，指定出發日期再贈價值100美金卡帕多其亞吉普車巡禮；「招財特選奧捷國王湖10日」，搭乘國王湖遊船一覽冬日仙境、前往哈修塔特小鎮及維也納，每人10萬7900元起，11月底前報名折3000元等行程。

Ezfly易飛網指出，今年旅展優惠火力全開，日本九州推出旅遊補助專案，指定行程2萬3900元起，更有限定買一送一、兩人3萬9900元起；越南峴港同樣祭出買一送一，兩人3萬2999元起；春節日本指定行程第二人最高省1萬元。

長程線部分，Ezfly易飛網說，指定行程最高第二人折3萬元；香港機加酒4人同行1人免費，MSC地中海郵輪早鳥每房最高折1萬元，國際機票全線75折起，豪華版關西樂享周遊券、香港昂坪360纜車票更推出買一送一優惠。

雄獅「特選土耳其11日」，每人4萬3900元起，指定出發日期再贈價值100美金卡帕多其亞吉普車巡禮。圖／雄獅提供

可樂旅遊觀察，旅客對主題型旅遊的詢問度成長逾6成，因應冬季旅遊需求，可樂旅遊推出多元主題商品，「滑雪會上癮5日、6日」精選日本雫石、磐梯山星野度假村等滑雪場，搭配中文滑雪教練分級小班教學。圖／可樂旅遊提供