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酒廠變身爵士派對！酉鬼啤酒7週年免費入場 限定新酒款與人氣美食登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
今年特別邀請地下爵士派對品牌「爵犬Joe Trane」，由爵犬策畫整場音樂節目。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
今年特別邀請地下爵士派對品牌「爵犬Joe Trane」，由爵犬策畫整場音樂節目。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣精釀啤酒品牌酉鬼啤酒（Ugly Half Beer）迎來創立七週年，將於11月7日回到新北五股酒廠舉辦「醜派對」，以限定啤酒、現場音樂與人氣餐飲攤位，邀請酒友一起慶生。今年首度攜手地下爵士派對品牌「爵犬 Joe Trane」策劃音樂節目，結合Live Jazz、Hip-Hop與DJ演出，讓平日釀造啤酒的酒廠化身派對現場，從午後一路熱鬧到晚間。

週年限定酒款向來是酉鬼生日派對的重頭戲，今年推出兩款風格迥異的新作。其中，「七歲的蠟燭 Mint Chocolate Sour Ale」與甜點品牌「片山西點」合作，以薄荷巧克力冰淇淋為靈感，採用Pastry Sour工法，融合乳糖的柔和甜感、乳酸菌帶來的微酸，以及薄荷、香草、奶香與巧克力風味，重現冰淇淋般的甜點滋味。片山西點也同步打造薄荷巧克力費南雪，派對當天更推出限定甜點組合，讓相同風味從酒杯延伸至甜點。

另一款「R&D115 七歲的氣球 7th Anniversary IPA」，則展現品牌擅長的酒花風格，以美國Citra酒花為主軸，搭配紐西蘭Rakau、Peacharine與Nectaron，交織柑橘、芒果等熱帶水果香氣，尾韻帶出細緻蜜桃氣息。兩款週年新酒都將於派對當天首次開桶，讓酒友搶先品飲。

除了啤酒與音樂，現場也集結福餃FUKGYO、獅鬥、Sunburn、Razzle Dazzle文明放縱及FRAME等合作店家，帶來餃子、港式燒賣、咖哩魚蛋、手工熱狗堡與威士忌鹽酥雞等美食。「醜派對」當天14時至21時舉行，免費入場，啤酒採代幣兌換，並提供捷運三重站往返酒廠的免費接駁車。民眾也可搭乘機場捷運或環狀線至新北產業園區站，步行約15分鐘抵達。

◎活動資訊｜酉鬼啤酒七週年「醜派對」

．日期： 2026年11月7日（六）

．時間： 14:00–21:00

．地點： 酉鬼啤酒五股酒廠

．地址： 新北市五股區五工三路116巷9號

．入場方式： 免費入場，啤酒以購買代幣兌換

．免費接駁： 捷運三重站3號出口（宏誠動物醫院前）往返五股酒廠

．大眾運輸： 機場捷運 A3／環狀線 Y19「新北產業園區站」，步行約15分鐘

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

11月7日當天將開箱與甜點品牌「片山西點」合作的新作「七歲的蠟燭 Mint Chocolate Sour Ale」。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
11月7日當天將開箱與甜點品牌「片山西點」合作的新作「七歲的蠟燭 Mint Chocolate Sour Ale」。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

另一款11月7日當天將開箱的限定新品「R&D115 七歲的氣球 7th Anniversary IPA」。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
另一款11月7日當天將開箱的限定新品「R&D115 七歲的氣球 7th Anniversary IPA」。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美食陣容同樣精彩，長期支持酉鬼的合作店家齊聚五股，端出各自的招牌料理。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美食陣容同樣精彩，長期支持酉鬼的合作店家齊聚五股，端出各自的招牌料理。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣精釀啤酒品牌酉鬼啤酒（Ugly Half Beer）將於11月7日回到新北五股酒廠舉辦「醜派對」。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣精釀啤酒品牌酉鬼啤酒（Ugly Half Beer）將於11月7日回到新北五股酒廠舉辦「醜派對」。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

爵士 啤酒 派對

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