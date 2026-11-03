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電信三雄 雙11促銷戰開打

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄雙11開打，促案優惠、贈點、抽機票三連發。中華電信（2412）抽最高6萬Hami Point點及紐西蘭來回機票，台灣大推五大好康，強打高速寬頻上網；遠傳網路門市申辦5G限時加碼1,111遠傳幣，旗下friDay購物推「雙11狂歡慶」，最高現折1,111元。

中華電信網路門市宣布，雙11加碼，即日起至11月12日，申請行動、HiNet光世代、MOD指定方案並完成登錄，可抽合約期內月租費等值的Hami Point回饋，再抽紐西蘭雙人來回機票；申請Disney+任一方案抽迪士尼與皮克斯經典動畫《玩具總動員5》限量周邊。

因應年底出國旅遊旺季，中華電信同步推出限時漫遊優惠，日韓10GB只要588元起，中港澳20GB優惠價788元，泰國、越南日租方案可享每日99元優惠。

迎接雙11購物季，台灣大推五大好康，涵蓋購機折價、零元科技商品、3C限時優惠、網路門市回饋及旗艦抽獎：申辦指定5G月租999元以上專案搭配指定機款舊換新最高折12,000元，再享11項價值逾7,000元數位服務；myfone網路門市加碼iPhone 18 Pro、PS5 Pro及MacBook Neo等旗艦抽獎好禮。

台灣大旗下台灣大寬頻推出「全光速」上網方案以來，新申辦用戶選擇1Gbps速率的占比已近七成，迎接雙11購物季推出「入主Soundbar方案」，月付1,099元起。

遠傳網路門市推出11月限定「雙11幣倍有感回饋」活動，申辦指定5G 599元以上資費，最高可獲得13,500遠傳幣，再享每月8GB加碼流量及雙11限定111GB上網流量包，11月11日前申辦限時加碼1,111遠傳幣；申辦指定4G或5G方案，還可抽最新iPhone Duo 256GB（價值74,900元）。

有線電視業者中嘉寬頻雙11超殺優惠限時開跑，即日起至11月15日，申辦指定光纖上網方案，月付999元起，即可限時享價值24,000元「買一給三」超值好康。

電信三雄 雙11 中華電信 遠傳 機票

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