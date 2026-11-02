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水果軟糖變身調酒！臺虎將糖果趣味入酒 檸檬野莓酸甜超有記憶點
臺虎精釀推出全新調酒「莓事喝雷夢尬咪調酒 Lemon Berry Gummy Fizz」，以水果軟糖為靈感，將檸檬的清爽酸感與野莓的濃郁果香融入酒飲，重現拆開糖果包裝時熟悉的酸甜滋味，從風味到外觀都瞄準喜歡嚐鮮的消費者。
這款調酒以檸檬與野莓交織出鮮明的果香層次，入口先是檸檬帶來的清脆酸爽，接著野莓香氣隨之展開，酸甜之間帶出宛如水果軟糖般飽滿的多汁感。整體風味清爽、平衡，將童年糖果的甜蜜印象轉化為更符合成人飲用情境的調酒體驗。
除了風味設計，包裝也延續水果軟糖的趣味概念。「莓事喝雷夢尬咪調酒 Lemon Berry Gummy Fizz」採用霧面罐身，營造糖果表面覆著細緻糖粉的視覺效果，外觀帶有軟萌氣息，與入口鮮明的酸甜果香形成呼應，讓產品從視覺到味覺都緊扣軟糖主題。
「莓事喝雷夢尬咪調酒 Lemon Berry Gummy Fizz」推出500ml與330ml兩種容量，建議售價分別為89元與59元，詳細販售通路資訊可至臺虎精釀官方社群查詢。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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