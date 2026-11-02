台灣虎航ITF旅展周五開賣 線上旅展全航線單程未稅999元起

2026 ITF台灣國際旅展本周五（6日）登場，台灣虎航今天宣布推出線上旅展促銷活動，全航線單程未稅999元起優惠，促銷時程於本周五上午10時正式開跑，售票至11月9日深夜23時59分止，旅遊期間自11月6日至2027年10月30日。此外，旅展現場將推出抽獎活動，準備超過9000份好禮，最大獎包括不限航點來回機票。

台灣虎航表示，旅展期間，旅客凡於台灣虎航官網購票，並至旅展攤位（J709）出示電子行程確認單，即可兌換2027年桌曆及多慶屋13%折扣優惠券，數量有限，送完為止。針對赴日旅遊的旅客，台灣虎航也推出「福利補給站-日本優惠券」專區，整合日本藥妝、家電及生活百貨等20大品牌優惠，旅客可將優惠券加入手機錢包，結帳時出示即可享有折扣。

除了機票優惠，台灣虎航旗下「虎加酒tigertel」也推出機加酒促銷，包括JR西日本套票加購價1999元起、韓國行程每人最高現折1000元、九州第2人享88折，以及海島行程4人同行現折1000元。大阪、沖繩、岡山、首爾、釜山及濟州等熱門航點，機加酒套裝最低6899元起；精選三井花園、雅詩閣等飯店集團，套票最低10799元起。

旅展現場活動同樣豐富，民眾參加「招福虎運籤」、「祭典嗨翻天」等互動活動，有機會抽中不限航點來回機票等超過9000份好禮。每年備受期待的「虎將見面會」也將於11月8日登場，邀請相信音樂旗下創作歌手魏嘉瑩擔任特別嘉賓，與台灣虎航網紅虎將同台，並帶領民眾學跳《快出來玩》虎爪舞。

台灣虎航指出，旅展期間於台灣虎航「虎禮選」購買品牌商品，可享83折優惠，故宮聯名商品則享95折。台灣虎航目前飛航日本、韓國及越南等地區，持續提供多元航點選擇。