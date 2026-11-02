吃牛排送龍蝦！王品牛排祭雙重優惠 滿額再抽Nespresso膠囊咖啡機

迎接2026年歲末聚餐旺季，王品牛排推出期間限定雙重優惠，即日起至12月31日，內用兩客套餐，出示品牌官網活動畫面或拍照分享個人社群，即可獲贈價值破千元的「龍蝦・嫩煎鮮魚」1份；單筆內用消費滿萬元，並完成「王品瘋美食App」會員消費累積，還有機會抽中價值9,900元的Nespresso Vertuo UP膠囊咖啡機，讓年末聚餐兼具豐盛料理與消費驚喜。

除了歲末優惠，王品牛排也推出海陸雙人主餐「日本國產F1牛排・北海道干貝佐廣島蠔」，以肉質細緻的日本國產F1牛排為主角，搭配鮮甜北海道干貝與風味濃郁的廣島蠔，透過陸上肉香與海味鮮韻交織，打造適合節慶聚餐的豐盛組合。

冬季菜單同步換上新面貌。「厚切培根烤時蔬沙拉」以培根鹹香搭配時令蔬菜，佐以甜椒胡麻醬提味；「主廚特製乳酪水果沙拉」結合乳酪的溫潤與鮮果酸甜，再以巴薩米克蜂蜜醋增添清爽層次。湯品則有以白蘆筍搭配鮮蝦、呈現濃郁鮮香的「法式白蘆筍濃蝦湯」，以及融合牛肝菌、多種菌菇與海灣貝風味的「酥皮牛肝菌濃湯」，以酥脆外皮包裹暖心湯品，為冬季餐桌增添暖意。

甜點與咖啡也成為歲末餐敘的另一亮點。王品牛排攜手Nespresso推出期間限定桌邊現做雙人甜點「Nespresso咖啡開心果覆盆莓千層派」，以咖啡香氣結合開心果與覆盆莓風味，為餐後時光增添層次；現場另提供四款Nespresso精選咖啡，涵蓋淺焙花香、中焙穀物與莓果調性，以及深焙可可香氣，讓顧客依喜好搭配甜點。

王品牛排表示，歲末優惠活動至12月31日止，內用兩客套餐符合指定條件即可獲贈「龍蝦・嫩煎鮮魚」1份；單筆內用消費滿萬元並完成王品瘋美食App會員消費累積，即有機會抽中Nespresso Vertuo UP膠囊咖啡機。贈菜及抽獎活動辦法，依王品牛排官網公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「酥皮牛肝菌濃湯」以牛肝菌及多種菌菇的深邃香氣為主調，融入鮮美海灣貝，覆上酥脆酥皮，昇華經典滋味。圖／王品集團提供

即日起至12月底到「王品牛排」內用兩客套餐，出示品牌官網活動畫面或拍照分享個人社群，款待「龍重獻禮：龍蝦・嫩煎鮮魚」1份。圖／王品集團提供

「法式白蘆筍濃蝦湯」選用有「餐桌上白金」美譽的白蘆筍，搭配彈牙鮮蝦，融入醇厚的濃蝦湯體，洋溢白蘆筍的清甜與濃郁鮮香。圖／王品集團提供

「厚切培根烤時蔬沙拉」以厚切培根的鹹香，搭配時令鮮蔬與甜椒胡麻醬，溫熱開胃。圖／王品集團提供