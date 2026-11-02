「畬室」奪法國權威巧克力指南「最高金獎」！評審：傑出藝術之作

法國權威指標性巧克力品鑑組織《Club des Croqueurs de Chocolat》發佈年度評審成果。台灣精品巧克力品牌「YU CHOCOLATIER畬室」的台灣夾心巧克力作品，被評審團讚賞為「傑出藝術之作」，並評為最高金獎榮譽，再寫台灣巧克力國際獲獎紀錄。

《Club des Croqueurs de Chocolat》（以下簡稱為C.C.C.）創立於1981年，由150名法國各界巧克力專家組成，是全球最具聲望的巧克力品鑑組織。每年評選並推薦世界與法國的頂尖巧克力名店，集結出版為巧克力品鑑指南《Le Guide de Club des Croqueurs de Chocolat》，為法國最具指標性與權威的專業巧克力品鑑刊物。

畬室擅長以法國巧克力技藝為底，融入東方美感與風土，是台灣史上首面世界巧克力大賽獎牌得主，2017年連三度成為法國巴黎巧克力大展開展23屆首度獲邀的台灣巧克力品牌，2021年連兩年登上亞洲規模最大日本東京巧克力盛事。2024年入列《總統就職國宴》，近兩年更在台灣首份甜點指南《500甜》蟬聯雙屆冠軍。

本次獲評審青睞的金獎巧克力作品，畬室融合法國與台灣的風味特色，兩款挑戰法式經典，兩款則呈現台灣丰采。鎮店招牌黑巧克力口味「畬」，以純粹黑巧克力表現出餘韻悠長的風味層次，「古典烏龍」與「焦糖醬油」展現台灣物產融入巧克力之美，另一款「干邑」大膽挑戰了法國聞名世界的白蘭地和巧克力的平衡。

畬室主廚鄭畬軒表示「法國是手工夾心巧克力工藝的最高殿堂。我希望以畬室巧克力為橋梁，建立世界共賞，獨屬台灣的巧克力風味美學。近二十年前開始製作巧克力，知曉了C.C.C.傳說般的存在，如今獲得C.C.C.法國評審團專業品味的最高金獎肯定，非常榮幸與感動。」鄭畬軒也預告，目前獲獎巧克力均於店內販售，未來也將再推出金獎特別禮盒。

金獎夾心巧克力「畬」口味。圖／畬室提供

金獎夾心巧克力「古典烏龍」口味。圖／畬室提供

金獎夾心巧克力「干邑」口味。圖／畬室提供