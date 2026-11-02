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麥卡倫翻轉熟成公式！歷經38年時光淬鍊 全新Carta Nautica系列登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「麥卡倫Carta Nautica 1987」從橡木源頭掌握風味，透過絕無僅有的熟成路徑，展現麥卡倫如何在傳承與創造之間，成就具有鮮明個性的作品。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫Carta Nautica 1987」從橡木源頭掌握風味，透過絕無僅有的熟成路徑，展現麥卡倫如何在傳承與創造之間，成就具有鮮明個性的作品。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球雪莉桶威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），推出全新Carta Nautica系列，以獨具創見的熟成方式探索風味新可能。首波帶來歷經38年時光淬鍊的「Carta Nautica 1987」，以及全球免稅通路限量販售的「Carta Nautica 20年」，以不同年份與風味樣貌，共同演繹系列的探索精神。

此次最大亮點，在於酒液先於雪莉酒潤桶橡木桶中熟成，再轉入曾盛裝波本威士忌的橡木桶繼續陳年。這種與常見熟成路徑不同的安排，考驗釀酒團隊對酒液變化的掌握。麥卡倫首席釀酒師Kirsteen Campbell親自來台分享，團隊並非刻意追求與眾不同，而是在長期觀察中發現酒液具有發展獨特風味的潛力，才決定嘗試新的熟成方向。

其中，「Carta Nautica 1987」歷經38年時間淬鍊，酒液自1987年蒸餾後先進入雪莉桶熟成，再轉入波本桶，呈現跨越不同世代的釀酒智慧。品飲時可感受到玫瑰花香、焦糖蜜桃與成熟果香，入口融合油桃、炙烤鳳梨及淡雅皮革氣息，尾韻則由木質香料與葡萄乾香氣延續，酒精濃度45.2%。其價值不僅在於年份，更在於釀酒團隊持續判斷酒液狀態，讓風味潛力逐步展現。

另一款「Carta Nautica 20年」，則鎖定全球免稅通路限量販售，同樣採用雪莉桶與波本桶接續熟成的方式，呈現豐富度與明亮感兼具的風味。香氣以橙皮、香草、炙烤鳳梨、芒果及杏桃果醬展開，口感交織熱帶水果、蜜桃茶、焦糖無花果與巧克力香橙，尾韻帶有果乾、焦糖及烘烤橡木香料，酒精濃度42%。

系列名稱Carta Nautica意為「航海圖」，靈感來自美國橡木從北美出發，經西班牙赫雷斯製桶與雪莉酒潤桶，再航向蘇格蘭斯佩河畔麥卡倫莊園的歷程。品牌並攜手美國藝術家Amy Genser，以海洋流動形態、層疊色彩及有機紋理設計包裝，將橡木跨越地域與文化的旅程轉化為視覺藝術。從橡木來源到熟成管理，麥卡倫藉此展現傳統工藝如何成為探索風味新境界的起點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麥卡倫Carta Nautica 20年」先於雪莉酒潤桶橡木桶中熟成，汲取深邃而豐富的風味，再轉入曾盛裝波本威士忌的橡木桶進一步熟成呈現兼具豐富度與明亮感的平衡層次。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫Carta Nautica 20年」先於雪莉酒潤桶橡木桶中熟成，汲取深邃而豐富的風味，再轉入曾盛裝波本威士忌的橡木桶進一步熟成呈現兼具豐富度與明亮感的平衡層次。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫藉由全新「麥卡倫Carta Nautica 1987」探索無與倫比的工藝與創意，酒液首先於雪莉橡木桶中長時間熟成，其後再轉入曾盛裝波本威士忌的橡木桶進一步熟成。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫藉由全新「麥卡倫Carta Nautica 1987」探索無與倫比的工藝與創意，酒液首先於雪莉橡木桶中長時間熟成，其後再轉入曾盛裝波本威士忌的橡木桶進一步熟成。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國藝術家Amy Genser透過層疊的色彩、質地與圖紋，重新詮釋海洋的豐富樣貌，呼應 Carta Nautica系列橫跨大西洋的航行軌跡。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美國藝術家Amy Genser透過層疊的色彩、質地與圖紋，重新詮釋海洋的豐富樣貌，呼應 Carta Nautica系列橫跨大西洋的航行軌跡。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵（左）與麥卡倫首席釀酒師Kirsteen Campbell親自揭幕「麥卡倫 Carta Nautica 1987」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵（左）與麥卡倫首席釀酒師Kirsteen Campbell親自揭幕「麥卡倫 Carta Nautica 1987」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麥卡倫Carta Nautica 20年」在全球免稅通路限量販售，此酒款由兩座兩大洲與連結其間的大洋共同形塑，精選非比尋常的橡木桶組合打造而成。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫Carta Nautica 20年」在全球免稅通路限量販售，此酒款由兩座兩大洲與連結其間的大洋共同形塑，精選非比尋常的橡木桶組合打造而成。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫 公式 威士忌

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