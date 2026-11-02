麥卡倫翻轉熟成公式！歷經38年時光淬鍊 全新Carta Nautica系列登場
全球雪莉桶威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），推出全新Carta Nautica系列，以獨具創見的熟成方式探索風味新可能。首波帶來歷經38年時光淬鍊的「Carta Nautica 1987」，以及全球免稅通路限量販售的「Carta Nautica 20年」，以不同年份與風味樣貌，共同演繹系列的探索精神。
此次最大亮點，在於酒液先於雪莉酒潤桶橡木桶中熟成，再轉入曾盛裝波本威士忌的橡木桶繼續陳年。這種與常見熟成路徑不同的安排，考驗釀酒團隊對酒液變化的掌握。麥卡倫首席釀酒師Kirsteen Campbell親自來台分享，團隊並非刻意追求與眾不同，而是在長期觀察中發現酒液具有發展獨特風味的潛力，才決定嘗試新的熟成方向。
其中，「Carta Nautica 1987」歷經38年時間淬鍊，酒液自1987年蒸餾後先進入雪莉桶熟成，再轉入波本桶，呈現跨越不同世代的釀酒智慧。品飲時可感受到玫瑰花香、焦糖蜜桃與成熟果香，入口融合油桃、炙烤鳳梨及淡雅皮革氣息，尾韻則由木質香料與葡萄乾香氣延續，酒精濃度45.2%。其價值不僅在於年份，更在於釀酒團隊持續判斷酒液狀態，讓風味潛力逐步展現。
另一款「Carta Nautica 20年」，則鎖定全球免稅通路限量販售，同樣採用雪莉桶與波本桶接續熟成的方式，呈現豐富度與明亮感兼具的風味。香氣以橙皮、香草、炙烤鳳梨、芒果及杏桃果醬展開，口感交織熱帶水果、蜜桃茶、焦糖無花果與巧克力香橙，尾韻帶有果乾、焦糖及烘烤橡木香料，酒精濃度42%。
系列名稱Carta Nautica意為「航海圖」，靈感來自美國橡木從北美出發，經西班牙赫雷斯製桶與雪莉酒潤桶，再航向蘇格蘭斯佩河畔麥卡倫莊園的歷程。品牌並攜手美國藝術家Amy Genser，以海洋流動形態、層疊色彩及有機紋理設計包裝，將橡木跨越地域與文化的旅程轉化為視覺藝術。從橡木來源到熟成管理，麥卡倫藉此展現傳統工藝如何成為探索風味新境界的起點。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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