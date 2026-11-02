香奈兒的經典符碼一次滿足！CHANCE de CHANEL白色款徽章墜飾全新登場

「幸運，是一種生活態度。」正如嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）所言，香奈兒（CHANEL）認為每一位女性都擁有形塑自我命運的力量，並能相信自己的幸運之星。這種對幸運的堅定信念，不僅指引著這位傳奇女性的傳奇一生，也化為香奈兒高級珠寶的靈感泉源。2025年推出的CHANCE de CHANEL高級珠寶系列，便是深植於此核心理念，將香奈兒女士貼身配戴、宛如護身符般的珍貴符碼隨身攜帶，如今迎來令人驚豔的全新力作。

CHANCE de CHANEL系列的設計靈感源自香奈兒女士的私人珠寶收藏與她對命運、符碼及幸運符之間的深厚連結。此系列以圓形徽章墜飾為核心，展現出獨特的設計特色——宛如K金火漆封印一般，將品牌的經典象徵符碼精緻鐫刻其上。在香奈兒女士的世界中，各式各樣的圖騰都有不同的象徵：麥穗象徵繁榮與豐饒、獅子是她隸屬的星座、山茶花是她的摯愛、彗星象徵自由、N°5是幸運的數字，也是經典香水的名稱。這些符碼，不僅構成了香奈兒女士的靈魂精髓，也都成為CHANCE de CHANEL的主角。此系列包括一款以黑玉雕琢而成的SYMBOLES徽章墜飾，以及以黃K金打造可雙面配戴的TALISMANS徽章墜飾，巧妙揉合了現代美學與經典底蘊，讓珠寶不只是裝飾，更成為可供佩戴並世代傳承的珍貴護身符。

延續這股對幸運的崇敬與美學追求，2026年全新登場的CHANCE de CHANEL系列SYMBOLES徽章墜飾，匯聚了香奈兒世界中最具代表性的經典符碼：象徵不息能量與1932年傳奇鑽石珠寶系列的彗星、展現迷人女性氣質的山茶花、凝聚力量與勇氣並呼應香奈兒女士星座的獅子，以及象徵豐饒與富足的數字5與經典圖騰。全新作品以溫潤的黃K金打造，鑲嵌璀璨鑽石，並大膽飾以質感細膩的白色珍珠母貝。白色珍珠母貝獨特的天然虹彩光澤，能夠隨著佩戴者的舉手投足自然捕捉並映照光線，散發出流轉的光影之美。

和去年推出的黑玉款相同，新作也是一款可雙面配戴的徽章，背面採用源自製表工藝的雷射雕刻呈現浮雕圖騰，將「CHANEL」字樣無限重複，賦予作品張力與律動感，中央鑲嵌一顆重約0.10克拉鑽石。可調節式滑扣方便調節鏈條長度，末端飾以刻印嘉柏麗香奈兒親筆簽名與彗星圖騰裝飾吊牌。

模特兒配戴2026新款Symboles徽章墜飾，約116萬5,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴2026新款Symboles徽章墜飾，此為背面，約116萬5,000元。圖／香奈兒提供

Symboles徽章墜飾正面，雙面設計，18K黃金，鑲嵌鑽石和白色珍珠母貝，約116萬5,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴2025年推出的Symboles黑玉款徽章墜飾項鍊，雙面設計，18K黃金，鑲嵌鑽石和黑色軟玉，約116萬5,000元。圖／香奈兒提供

Symboles徽章墜飾背面，雙面設計，18K黃金，鑲嵌鑽石和白色珍珠母貝，約116萬5,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴2025年推出的TALISMANS徽章墜飾，18K黃金鑲嵌鑽石，24萬3,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴2025年推出的TALISMANS徽章墜飾，18K黃金鑲嵌鑽石，24萬3,000元。圖／香奈兒提供

Symboles徽章墜飾正面，雙面設計，18K黃金，鑲嵌鑽石和白色珍珠母貝，約116萬5,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴2026新款Symboles徽章墜飾，約116萬5,000元。圖／香奈兒提供