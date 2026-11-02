壽司郎×褲褲兔「46款周邊、聯名餐」太可愛！疊疊樂、絨毛玩偶帶回家

繼去年11月攜手合作之後，壽司郎再度攜手日本知名插畫家「可哀想に！」展開合作，於11月2日起至11月29日期間，以《褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對》為主題，集結「褲褲兔」、「奶泡恰姆」和「雞米麻呂」等角色，推出4款聯名餐點、46款周邊，並打造主題店舖，讓粉絲享受褲褲兔帶來的滿滿療癒感。

「褲褲兔」總是努力生活、卻又帶點笨拙可憐的反差萌；「奶泡恰姆」則是天真呆萌、充滿喜感；「雞米麻呂」看似冷靜，實際上經常展現逗趣傲嬌的一面。聯名期間，壽司郎於全台店鋪推出4款餐點。「褲褲兔歡聚派對拼盤」集結醬烤黑鮪魚大腹、炙燒鹽味檸檬鮭魚、鮮蝦、明太起司鮭魚、明太起司鮮蝦５貫風味壽司，每份250元。隨餐附贈「疊疊樂吊飾」1個，共有3款造型，全台限量57,000個。

「奶泡恰姆的優格醬酪梨鮮蝦壽司」將鮮蝦搭配酪梨、優格醬，滋味清爽，每份60元。附贈「奶泡恰姆角色插卡」1張，共10款，全台限量80,000個。「雞米麻呂的塔塔醬炸雞軍艦」於軍艦頂端放上唐揚雞並淋上塔塔醬，每份60元，附贈「雞米麻呂角色插卡」1張，共10款，全台限量80,000個。至於「褲褲兔的夢幻蜜桃可麗餅 」由可麗餅配上酸甜可口的草莓冰淇淋、水蜜桃醬，再以草莓丁妝點，每份160元，附贈「聯名貼紙」與「角色插卡」1張，各10款，全台數量50,000組，贈完為止。

此外，聯名活動推出一系列周邊活動。11月2日起於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿 400元，即可加購「聯名玩偶購物袋」，共有6種款式，採盲盒設計，加購價330元，最多可加購3個，全台數量42,000個。11月9日起，單筆發票滿800元，即可獲得「水晶貼紙」，全台數量100,000個。11月16日起，單筆發票滿400元，即可以150元加購「造型擦手巾」1個，最多可加購3個，全台數量30,000個。11月23日起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿1,200元，即可獲得「聯名壽司盤」，全台數量30,000個，贈完為止。針對「SUSHIRO To Go 站前店」，自11月2日起，單筆消費滿300元即可獲得「褲褲兔A4資料夾」1個、500元即可獲得「褲褲兔貼紙」1個、800元即可獲得「褲褲兔A4資料夾＋褲褲兔貼紙」各1個，送完為止。

聯名期間，壽司郎於全台推出７家主題店，將「褲褲兔」、「奶泡恰姆」及「雞米麻呂」的可愛身影融入店鋪各個角落，包含壽司郎台北公館店、天母高島屋店、林口店、新竹巨城店、台中福科路店、高雄義享天地店、新光三越台南新天地店。另外，全台５家「DIGIRO數位迴轉壽司」店鋪，則規劃聯名點餐主題讓褲褲兔、奶泡恰姆及雞米麻呂一同現身在巨型螢幕中，還有享受互動彩蛋。店舖包含微風南山店、台北內湖美麗華店、台中黎明市政南店、新光三越台南新天地店，以及遠東GARDENCITY大巨蛋店。參與官方社群活動，還有機會抽中官方好禮。

絨毛玩偶購物袋，加購價330元。圖/壽司郎提供

壽司郎攜手褲褲兔，推出「造型擦手巾」、「壽司盤」等週邊。記者陳睿中／攝影

奶泡恰姆的優格醬酪梨鮮蝦壽司。圖/壽司郎提供

雞米麻呂的塔塔雞炸雞軍艦。圖/壽司郎提供

水晶貼紙，全台限量100,000個。圖/壽司郎提供

活動期間消費滿額，即可獲贈「聯名壽司盤」（左），共3款造型。記者陳睿中／攝影

聯名期間，推出有「水晶貼紙」（左）、「聯名貼紙」等不同周邊。記者陳睿中／攝影

褲褲兔的夢幻蜜桃可麗餅。圖/壽司郎提供

「疊疊樂吊飾」（左）共有3款造型。「聯名玩偶購物袋」則共有6種款式。記者陳睿中／攝影

指定分店也將限時化身《褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對》主題店。圖／壽司郎提供

共計推出4款聯名餐點，並設計不同角色的插卡。記者陳睿中／攝影

造型擦手巾，加購價150元。圖/壽司郎提供