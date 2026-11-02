台南阿明豬心冬粉宣布復業！粉專預告「這天」重新開門 饕客湧入打氣

曾多次入選米其林必比登及「500碗」小吃指南推薦的台南人氣名店「阿明豬心冬粉」，日前被傳出將「無限期暫停營業 」，後來店家透過官方粉專聲明澄清，強調「本店並沒有公告無限期停業」，並表示後續營業需要時間安排，稍早店家再度發出公告，將於11月4日恢復營業，也讓老顧客紛紛留言，「辛苦了！加油」、「阿明老闆也要保重身體！」。

位於台南中西區的「阿明豬心冬粉」，主打各式豬內臟料理，曾多次如選美食評鑑，也是當地排隊名店，先前傳出因老闆娘驟逝，店家將無限期歇業，但後來業者出面澄清，強調因家中遭逢變故，需要調適心情及陪伴家人，至於店面後續營業狀況，也希望大家給予時間並稍等安排。

阿明豬心冬粉｜營業公告 阿明豬心謝謝大家的體諒與祝福，為了讓家人有時間調適與陪伴，營業時間將暫時調整，造成大家不便，敬請見諒。 營業時間調整如下： 11/4～11/8｜正常營業 11/9～11/10｜店休兩日 11/11 起｜恢復正常營業 也請大家放心，阿明豬心會盡快恢復、回歸工作崗位，未來營業時間若有異動，請以本店官方公告為準。 感謝這段時間大家給予我們的關心、支持與體諒，每一份溫暖我們都收到了。 期待再次與大家見面！