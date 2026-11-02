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機能服的浪漫！The North Face x Cecilie Bahnsen秋冬聯名限定店登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
The North Face X Cecilie Bahnsen聯名系列Lucia Nuptse短版羽絨外套。圖／The North Face提供
The North Face X Cecilie Bahnsen聯名系列Lucia Nuptse短版羽絨外套。圖／The North Face提供

將戶外品牌的機能創新並融入浪漫美學，戶外運動品牌The North Face與丹麥女裝品牌Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列共推出七款單品，將於11月5日起在The North Face台北101門市獨家販售。

The North Face x Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列以午夜藍與黑色為主調，透過色彩、材質與服裝輪廓的對比，結合延伸至五金配件與飾邊的花卉元素及結構工藝，為經典戶外單品注入柔美氣息。鞋履與配件同樣融入Cecilie Bahnsen設計語彙，重新詮釋經典輪廓與精巧細節。

設計師Cecilie Bahnsen表示：「在與The North Face的第四度合作中，我們將高級訂製工藝推向全新境界。包袋點綴層層垂墜的立體花卉貼飾，精緻的蕾絲刺繡則如花朵般綻放於羽絨外套之上。本季設計汲取自然之美、動態詩意與工藝藝術的靈感，為專業機能外套注入柔美與浪漫氣息」。

本季全新單品Lucia Nuptse短版羽絨外套，以Cecilie Bahnsen設計風格重新詮釋品牌經典Nuptse羽絨外套，運用短版剪裁及兩側腰身束繩，結合花卉刺繡，為羽絨外套注入女性風格。

The North Face聯名產品總監David Whetstone表示：「在這次聯名系列中，設計師Cecilie與團隊以精湛工藝為核心，重新審視每一款單品，整體創作過程也不斷拓展專業機能裝備的設計邊界，為以性能為核心的單品注入高級訂製靈感、立體層次與溫潤質感。」

The North Face與Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，將於11月5日起在The North Face台北101門市獨家販售。圖／The North Face提供
The North Face與Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，將於11月5日起在The North Face台北101門市獨家販售。圖／The North Face提供

The North Face與Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，將於11月5日起在The North Face台北101門市獨家販售。圖／The North Face提供
The North Face與Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，將於11月5日起在The North Face台北101門市獨家販售。圖／The North Face提供

The North Face X Cecilie Bahnsen聯名系列Amilia多背法腰包。圖／The North Face提供
The North Face X Cecilie Bahnsen聯名系列Amilia多背法腰包。圖／The North Face提供

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