機能服的浪漫！The North Face x Cecilie Bahnsen秋冬聯名限定店登場

將戶外品牌的機能創新並融入浪漫美學，戶外運動品牌The North Face與丹麥女裝品牌Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列共推出七款單品，將於11月5日起在The North Face台北101門市獨家販售。

The North Face x Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列以午夜藍與黑色為主調，透過色彩、材質與服裝輪廓的對比，結合延伸至五金配件與飾邊的花卉元素及結構工藝，為經典戶外單品注入柔美氣息。鞋履與配件同樣融入Cecilie Bahnsen設計語彙，重新詮釋經典輪廓與精巧細節。

設計師Cecilie Bahnsen表示：「在與The North Face的第四度合作中，我們將高級訂製工藝推向全新境界。包袋點綴層層垂墜的立體花卉貼飾，精緻的蕾絲刺繡則如花朵般綻放於羽絨外套之上。本季設計汲取自然之美、動態詩意與工藝藝術的靈感，為專業機能外套注入柔美與浪漫氣息」。

本季全新單品Lucia Nuptse短版羽絨外套，以Cecilie Bahnsen設計風格重新詮釋品牌經典Nuptse羽絨外套，運用短版剪裁及兩側腰身束繩，結合花卉刺繡，為羽絨外套注入女性風格。

The North Face聯名產品總監David Whetstone表示：「在這次聯名系列中，設計師Cecilie與團隊以精湛工藝為核心，重新審視每一款單品，整體創作過程也不斷拓展專業機能裝備的設計邊界，為以性能為核心的單品注入高級訂製靈感、立體層次與溫潤質感。」

The North Face與Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，將於11月5日起在The North Face台北101門市獨家販售。圖／The North Face提供

The North Face與Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，將於11月5日起在The North Face台北101門市獨家販售。圖／The North Face提供