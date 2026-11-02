打火機工藝變身精品皮件！S.T. Dupont男士新系列展現低調高雅品味

法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）歡慶進駐台北最新地標、緊鄰大巨蛋的遠東Garden City，帶來全新APEX系列皮件，從後背包、托特包、文件包到手拿包，透過品牌經典工藝重新詮釋當代男士的日常配件。系列最大特色，是將過去常見於品牌打火機與書寫工具上的FIRE HEAD火焰璣鏤紋，首度轉化為立體皮革壓紋，讓金工美學延伸至皮件設計。

創立於1872年的S.T. Dupont，最初以製作高級旅行箱起家，創辦人Simon Tissot Dupont曾為皇室貴族及重要人士打造訂製旅行箱。即使後來以打火機與書寫工具聞名，皮革工藝仍是品牌歷史的重要一環。此次推出的APEX系列，名稱寓意尖端與巔峰，正是回望品牌工藝根源的當代演繹。

FIRE HEAD火焰璣鏤紋自1950年代起便是品牌代表性的設計語彙，此次於義大利工坊製作，透過精細壓紋工法，以三維立體形式呈現在皮革表面，形成鮮明的幾何結構。系列選用全粒面光滑小牛皮，交錯運用立體紋理與平滑皮革，在黑、灰、藍等沉穩色調中，藉由光影變化呈現層次。

包款特色則著重不同生活情境。APEX後背包以大面積立體壓紋打造視覺焦點，內附13吋筆電收納層，搭配透氣網布背墊；托特包採方正俐落輪廓，可容納14吋筆電，並附可調式肩帶，兼顧手提與肩背需求。針對商務人士，文件包設有13吋筆電夾層、雙內袋及筆插，背面另有行李箱固定帶，方便出差使用。手拿包則以輕巧尺寸搭配前置拉鍊口袋，適合收納隨身文件與日常用品。

APEX後背包黑色全粒面光滑牛皮款，59,800元。圖／迪生提供

APEX托特包黑色全粒面光滑牛皮款，附可調整式背帶，59,800元。圖／迪生提供

APEX手拿包藍色全粒面光滑牛皮款，28,800元。圖／迪生提供

APEX電腦包灰色全粒面光滑牛皮款，59,800元。圖／迪生提供

APEX後背包灰色全粒面光滑牛皮款，59,800元。圖／迪生提供

APEX手拿包灰色全粒面光滑牛皮款，28,800元。圖／迪生提供

APEX托特包黑色全粒面光滑牛皮款，附可調整式背帶，59,800元。圖／迪生提供