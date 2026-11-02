暴雨、冰雹都不怕！菲董打造LV男裝 Monogram變全天候時尚密碼

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）將面對多變氣候的戶外機能，轉化為時尚設計。2027早春男裝系列形象廣告，以「Whatever the Weather」為題，由男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams操刀構思，攝影師Oliver Hadlee Pearch掌鏡，透過暴雨、強風、冰雹等極端天候場景，展現服裝與旅行配件的防護性能，也為現代男性打造兼具實用性與造型感的旅途裝備。

系列靈感來自全天候在第一線工作的專業人士，他們必須隨時面對從陣雪到山洪等突發氣象變化，考驗的不只是裝備性能，更是適應環境的能力。這份精神也成為本季設計核心，將高科技外套、耐用旅行單品與吸濕排汗服飾納入完整穿搭，無論日夜溫差或乾濕轉換，都能從容應對。

形象廣告則將這場耐候測試搬進攝影棚，模特兒在鏡頭前擺出姿態，四周隨即降下傾盆大雨，強風吹襲，甚至出現冰雹與雨夾雪，地面逐漸積起水窪。在惡劣環境中，印有Monogram圖案的雨傘、能讓水滴順勢滑落的帆布，以及借鑑傳統航海漁夫雨衣的層次設計，成為抵禦風雨的關鍵，也讓品牌工藝與機能細節成為視覺焦點。

服裝與包款則延續路易威登經典元素，重新演繹戶外風格。Monogram Reporter手袋結合麂皮或皮革拼接，注入登山裝備的復古氣息；全天候尼龍羽絨外套以壓紋Monogram皮革點綴肩部，高能見度帆布背心則採用雙面皮革設計。雷射Monogram丹寧套裝搭配麂皮細節，讓機能服飾也保有精緻質感。

圖像設計同樣呼應雨水洗鍊的自然痕跡，Surplus Brut圖案透過漸層雷射印花呈現褪色效果，運用於Speedy、Keepall、Nil、Jet Lag及Nano Bastille等包款，以及旅行配件與小皮件，為經典款式增添戶外探索氣息。包括經典硬箱、Horizon滾輪行李箱、LV Lock太陽眼鏡、同色系Monogram Reporter毛帽及雙面織造Monogram圍巾均以凝結的水氣或霧化的半透明隔板，強調了耐用性；鞋履則推出搭載高防滑鞋底的Monogram抗撕裂靴款。透過水氣、霧面隔板與凝結水珠的影像呈現，路易威登讓這場早春時尚不只關乎造型，更展現面對各種天候變化時，依然能維持風格的旅行態度。

路易威登2027早春男裝系列全天候尼龍羽絨外套。圖／路易威登提供

路易威登2027早春男裝系列形象廣告，透過極端天候場景，展現服裝與旅行配件的防護性能。圖／路易威登提供

路易威登2027早春男裝系列Horizon滾輪行李箱。圖／路易威登提供

路易威登2027早春男裝系列形象廣告，透過極端天候場景，展現服裝與旅行配件的防護性能。圖／路易威登提供

路易威登2027早春男裝系列形象廣告，透過極端天候場景，展現服裝與旅行配件的防護性能。。圖／路易威登提供

水強調了經典硬箱的耐用性。圖／路易威登提供

路易威登2027早春男裝系列Monogram圖案托特包。圖／路易威登提供

「Whatever the Weather」為路易威登2027早春男裝系列形象廣告主題。圖／路易威登提供