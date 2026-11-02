西武獅台灣系列賽11月4日中午開賣 限定法披、應援手燈與衝鋒旗等球迷搶收

2027年「西武獅台灣系列賽－傳奇對決－」門票即將開賣！埼玉西武獅明年2月27、28日將登上臺北大巨蛋，分別對戰統一7-ELEVEN獅與中信兄弟，兩天賽事都準備了限定入場贈品，從賽事限定法披、應援手燈到衝鋒旗，讓球迷不只進場看球，也能把專屬紀念品帶回家。

本次賽事規劃多種票價與座位區域，票價範圍從 $580到 $2,880，提供球迷不同的預算與觀賽需求選擇。入場禮部分，2月27日將送出應援手燈，2月28日則送出衝鋒旗。還有座區限定的贈品，凡購買B1內野A、B席者，入場可獲得「西武獅應援法披」；本次賽事特別邀請 hololive VTuber 獅白牡丹（Shishiro Botan）與兔田佩克拉（Usada Pekora）擔任活動特別應援嘉賓，為賽事宣傳助陣，購買B席119區前9排即可換到限量「hololive獨家聯名法披」，只贈不賣。

兩天賽事皆規劃「一票雙享」限定體驗。2月27日埼玉西武獅對戰統一7-ELEVEN獅，賽後將安排演唱會，精彩卡司敬請期待；2月28日迎戰中信兄弟，賽後則有西武獅OB對決中華OB的傳奇賽。兩天賽事結合現役球星、傳奇OB與限定贈品，帶給球迷更加獨特且豐富的進場回憶。

11月4日（三）中午12時起，可透過udn售票網及Klook購票。udn售票網提供ATM轉帳、線上刷卡、近期新上線iPASS MONEY，提供消費者更多元的支付方式，球迷可把握開賣時間，提早做好選位準備。