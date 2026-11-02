星宇航空史努比彩繪公車上線 搭車就有機會抽中好禮

SNOOPY彩繪公車開進台中街頭，星宇航空與台中市政府交通局合作，推出3輛SNOOPY主題彩繪公車，以「春天」、「夏天」及「秋冬」呈現不同季節風格，搭配333路機場快線，串聯台中國際機場與市區景點。星宇航空也推出拍照抽獎活動，民眾捕捉彩繪公車身影並上傳指定貼文，就有機會獲得聯名限定周邊。

星宇航空表示，台中國際機場是星宇航空積極發展的第二營運基地，目前台中出發航點共11個，包括澳門、富國島、沖繩、高松、神戶、宮古島、東京成田、熊本、釜山，以及札幌、名古屋。為便利旅客往返機場與市區，星宇航空此次與台中市交通局合作，推廣333路及555路兩條機場快線，沿途可串聯東海大學、秋紅谷及市政府等地標，提供旅客更多交通選擇。

此次推出的3輛333路機場快線彩繪公車，以「Across Seasons, Across the World」為主題，分別呈現春、夏及秋冬風格，車身可見SNOOPY與Peanuts系列角色，車廂內也設置主題拉環及牆面裝飾，讓乘客在搭車途中也能感受聯名設計。同時也鼓勵更多民眾搭乘大眾運輸，響應綠色交通。

除彩繪公車外，星宇航空也推出「『努』力捕捉SNOOPY」社群抽獎活動，即日起至12月31日止，民眾只要在台中拍攝任一款SNOOPY主題公車，將照片上傳至星宇航空官方Facebook指定活動貼文留言區，並分享轉發貼文，即可參加抽獎。獎項包括PEANUTS與星宇航空聯名迴力小飛機兩入組、鑰匙圈及飛行飄帶，以及與台中市政府聯名的壓克力立體擺飾、造型磁鐵等，得獎名單預計於2027年1月11日公布。

台中市交通局另將於11月4日加碼推出限量贈禮活動，民眾當天搭乘臺中國際機場1號月台出發的333路公車，指定班次為上午9時50分、10時35分及10時45分，即有機會獲得限量好禮，送完為止。星宇航空與台中交通局邀請全台粉絲與旅客一同搭乘333機場快線、收集四季公車，讓SNOOPY陪您輕鬆、快速地暢遊台中各大熱門景點。

星宇航空與台中交通局聯手推出SNOOPY彩繪公車，將主題體驗從雲端延伸至地面。圖/星宇航空提供

SNOOPY主題彩繪公車除了外觀，車廂內部更打造全方位的沉浸式體驗，從拉環手把裝飾到車廂內的牆面貼紙，皆能看見 SNOOPY 與 Peanuts 夥伴們可愛的身影。圖/星宇航空提供