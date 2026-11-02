羅芙奧秋拍12月登場！王懷慶鉅作領銜 估價上看5,500萬元

羅芙奧2026秋季拍賣會將於12月4日至6日在台北萬豪酒店登場，集結現當代藝術、書畫古文物、珍稀名酒、精品手袋及珠寶等多個專場。其中，「現代與當代藝術」精選191件拍品，由藝術家王懷慶2002年鉅作《房中房—韓熙載之床（夜宴圖系列之三）》領銜，預估價達3,800萬至5,500萬元，成為本季最受矚目的焦點拍品之一。

羅芙奧表示，本季現當代藝術專場以經典性、稀有性及重要收藏來源為徵集核心。王懷慶《房中房—韓熙載之床》尺幅達200乘300公分，融合中國古代繪畫與傳統家具元素，透過黑、白、紅色塊及建築式構圖，展現東方現代抽象藝術風格。

西方藝術方面，法國藝術家貝爾納．畢費1958年油畫《紅斗篷鬥牛士》，預估價1,100萬至1,900萬元，並附有巴黎賈尼耶畫廊原作保證書。此外，「亞洲重要私人收藏」專題也將推出烏拉曼克油畫，以及沃荷、李奇登斯坦、米羅等藝術家的版畫作品。

華人藝術同樣是本季重點，包括劉國松2013年巨幅作品《陣風吹過蘆葦海》，估價850萬至950萬元；陳逸飛《周莊》估價700萬至900萬元；朱德群《鏡之幻象》估價650萬至850萬元。台灣藝術則有朱銘1978年早期《太極系列》木雕，以及陳庭詩1967年《抽象三聯幅》木刻版畫。

書畫及古文物專場則集結卜玆、溥心畬、林玉山、陳其寬及喻仲林等藝術家作品。其中，卜玆橫跨不同創作時期的書法作品，包括《金剛經》冊頁、《心經》及《山水蒼寒》等，另有董橋、蔣勳作品，以及宋元瓷器、明清玉器與文房雅玩。

珍稀名酒方面，威士忌專場推出Ardbeg Vintage Single Cask全系列62瓶珍藏套組，另有麥卡倫Lalique高年份系列、日本輕井澤及羽生撲克牌系列。葡萄酒則集結勃根地、波爾多等名莊酒款，其中1945年份Château Mouton Rothschild也是焦點之一。

精品及珠寶專場則以愛馬仕珍稀柏金包、迷你凱莉包，以及哥倫比亞Muzo礦區無浸油祖母綠為亮點，其中包括總重逾16克拉的祖母綠配鑽石手鍊，另有附GIA證書的彩鑽拍品。

羅芙奧表示，本季拍賣會預展及拍賣活動將於12月4日至6日在台北萬豪酒店三樓博覽廳舉行，涵蓋藝術、古文物、名酒及精品等收藏類別，詳細專場時間將另行公布。

王懷慶-房中房韓熙載之床-夜宴圖系列之三。圖／羅芙奧提供