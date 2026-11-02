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華泰瑞苑2026線上旅展 11月2日至13日限時限量開賣

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
座落於墾丁國家公園內、以「與自然共處」為核心定位的生態度假飯店華泰瑞苑，推出年度唯一一檔的線上旅展。照片／業者提供
座落於墾丁國家公園內、以「與自然共處」為核心定位的生態度假飯店華泰瑞苑，推出年度唯一一檔的線上旅展。照片／業者提供

座落於墾丁國家公園內、以「與自然共處」為核心定位的生態度假飯店華泰瑞苑，推出年度唯一一檔的線上旅展！自11月2日起至11月13日止，展開為期 12 天的限時限量搶購。今年獨家獻上四大明星商品，邀請旅客在南國的蟲鳴鳥叫與蔚藍海景中，放慢腳步，沉浸於國家公園的靜謐與美好。

為了讓旅客能自在安排理想假期，華泰瑞苑本次精選四款人氣房型住宿券，主打「使用限制少、加價日期少、適用期長」三大亮點，住宿券採線上販售，適用入住期間至2027年10月31日止。

堪稱每年最受矚目、CP 值最高必搶的秒殺首選「經典客房」住宿券，含兩客早餐僅 5,188 元，平假日皆可使用，限量發售250 張，每人限購4張。

此外，也為喜愛療癒海景的旅客推出「海景客房」住宿券雙人7,088 元、「海悅客房」住宿券雙人8,088 元；喜愛靜謐氛圍的旅客，則可選擇森林套房區「山風套房」13,988 元！再享套房專屬禮遇。讓喜愛海景、自然生態與度假儀式感的旅客，皆可以用最佳價格入手、身心靈放鬆的南國假期。

華泰瑞苑邀請大家「來去國家公園住一晚」，感受山海交織的獨特魅力，讓旅客輕鬆擁抱大自然。這檔年度壓軸的線上旅展，無論是想趁著秋末冬初到墾丁感受舒適宜人的氣候與悠閒步調，或是計畫下一次的山海相伴假期，都是入手墾丁頂級生態度假酒店的最佳時機。

旅展 墾丁 國家公園

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