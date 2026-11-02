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2026 ITF旅展長汎假期破盤優惠 讓旅客省錢很有感

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
春遊歐洲，徜徉庫肯霍夫夢幻鬱金香花海，旅展報名每人最高折一萬。長榮航／提供
春遊歐洲，徜徉庫肯霍夫夢幻鬱金香花海，旅展報名每人最高折一萬。長榮航／提供

年度最大規模旅遊盛事「ITF台灣國際旅展」將於11月6日（五）至11月9日（一）在台北南港展覽館盛大登場。

迎接年末旅遊旺季及寒假春節出遊潮，「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2109）」，祭出國內外旅遊破盤優惠，從團體行程到自由行，提供多元旅遊選擇，讓旅客能以優惠價格提前規劃出遊。

長汎假期蔡錦惠副總經理表示：「受到國際情勢影響，旅遊成本持續提高，旅客在安排出遊時會花更多時間評估比價，期待每一分錢都能換得安心且有品質的旅遊體驗。為此，長汎假期在旅展推出多重有感優惠，提供優質旅遊產品也同時減輕旅費負擔，幫助旅客更輕鬆規劃理想假期。」

除了超值優惠外，長汎假期展攤每天皆有精彩活動，從旅遊講座到搶購驚喜優惠，還能和可愛吉祥物「汎奇」玩遊戲拿好康。無法親臨現場的民眾，也可在旅展期間至長汎假期全台門市報名，同享旅展優惠！更多行程資訊可上長汎假期官網查詢。

長汎假期挑戰旅展最高CP價，讓旅客團費打折，品質不打折！搭乘長榮航空跟團出遊，享受舒適安心的旅遊體驗，從日本、東南亞、歐洲及長榮航空新航點印度都有旅展限定價，「玩樂九州佐賀福岡輕旅行4日」與「悠遊東京鎌倉富士5日」皆祭出$19,900的破盤優惠；東南亞「泰國狂嗑帝王蟹5日」$16,900起；「馬來西亞大紅花5日」$18,900起；歐澳行程則有「澳洲黃金海岸7日」$49,900起；「德捷布拉格8日」$58,800起。

長榮航空12/1開航印度德里，正值印度最舒適旅遊季節，「北印度五星饗宿7日」只要$39,900起；人氣行程名額有限，搭配超殺價格，建議旅客把握旅展優惠及早報名！ 

寒假春節跟團出遊，長汎假期為旅客省荷包！精選行程獻上「兩人同行最高折一萬二千元」的優惠。長汎假期為親子客群特別推薦「東澳雙城9日」擁抱無尾熊、搭直升機欣賞黃金海岸，或是詢問度極高的「新馬環球影城×樂高樂園5日」雙樂園行程；前往日本「北海道邂逅星野頂級鶴雅5日」體驗冬季限定雪景與祭典，兩人同行最高折一萬；入住東南亞五星與精品飯店，「峴港龍蝦饗宴5日」及「輕鬆選峇里島5日」，旅展報名皆享現折三千元折扣。

此外，歐洲春夏早鳥行程也同步開賣！「花季法比荷經典10日」、「阿爾卑斯山語多洛米堤仙境10日」指定行程每人最高減一萬，歡迎旅客趁著優惠及早報名。

不用搶補助也能精省出遊，長汎假期祭出國旅優惠，「馬祖南北竿3日」最低$4,999起；「金門浯島同行4日」最低$5,688起；「澎湖超值3日」入住五星澎澄港景房$6,999起。11/6、11/8也將在展攤舞台舉辦限時搶購，旅客可以$2,999超低價格入手澎湖3日行程。

除了價格有感，長汎假期國旅行程品質也備受肯定。2026金旅獎暨優旅選最新得獎名單中，長汎假期多款國旅行程榮獲肯定，包括金旅獎「徒步慢旅馬祖3日」，以及優旅選「台東蔚藍山海戀2日」、「澎湖年年有鰆海陸雙享3日」、「浯島時光金門酒糟牛3日」，在本次旅展都將提供限定優惠，邀請旅客一起探索台灣風情，體驗深度與質感兼具的國內旅遊。

長榮假期與立榮假期為喜愛自由行的旅客獻上助攻優惠。「長榮假期」線上訂購機加酒，旅展期間輸入指定折扣碼「26ITF688」，最高可省$2,288，指定航線另有eSIM、貴賓室體驗券等好禮。國內自由行則可鎖定「立榮假期」，旅展現場下單享限量9折優惠，輕鬆安排澎金馬之旅，還有機會抽中接駁、免費租車等好禮。

長汎假期吉祥物「汎奇」將參與旅展吉祥物大遊行，並在長汎假期舞台與民眾互動送好禮。舞台活動也將帶來各地旅遊情報及驚喜優惠行程，讓旅客在掌握資訊與優惠的同時，也能享受更多樂趣。

是時候為自己把握今年最後一波旅遊優惠，無論是年末出遊、寒假春節全家旅遊，或是規劃2027上半年假期，都能在長汎假期找到最適合的行程以及最佳優惠，邀請民眾前來長汎假期攤位，用旅遊計畫迎接歲末，開啟2027，讓新的一年更值得期待。

長汎假期「北印度五星饗宿7日」旅展價$39,900起，全程入住五星飯店。長榮航／提供
長汎假期「北印度五星饗宿7日」旅展價$39,900起，全程入住五星飯店。長榮航／提供

長汎假期2027義大利「多洛米堤仙境10日」每人最高省一萬。長榮航／提供
長汎假期2027義大利「多洛米堤仙境10日」每人最高省一萬。長榮航／提供

2027春節玩日本，看樹冰，搭流冰船，體驗雪國魅力與季節奇景。長榮航／提供
2027春節玩日本，看樹冰，搭流冰船，體驗雪國魅力與季節奇景。長榮航／提供

旅展 省錢 長榮航空

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