Nespresso × 施華洛世奇「四大璀璨節慶提案」跨界譜咖啡美學

瑞士精品咖啡品牌Nespresso跨界攜手水晶品牌施華洛世奇（Swarovski），推出節慶限定系列，涵蓋三款限定咖啡、聯名限量咖啡機、耶誕倒數月曆及咖啡配件。其中，CITIZ PLATINUM聯名咖啡機以44顆水晶鑲嵌金屬機身，系列商品自即日起陸續上市。

此次聯名以施華洛世奇標誌性的八角形輪廓及水晶工藝為設計元素，推出三款節慶限定咖啡，包括雙份濃縮黑咖啡、榛果布朗尼風味及藍莓起司蛋糕風味。咖啡膠囊每條10顆裝。

咖啡機方面，CITIZ PLATINUM施華洛世奇聯名限量款以金屬機身搭配44顆水晶，配備1公升水箱、咖啡與熱水雙出水口，以及五種杯量設定，建議售價1萬1,600元，限量販售。

配件包括幻彩粉色PIXIE LUNGO咖啡杯，容量160ml，售價720元；TRAVEL大杯量隨行杯採用90%再生不鏽鋼製成，以流影綠色調呈現，售價1,400元。

此外，Nespresso推出施華洛世奇聯名耶誕倒數月曆，內含24天份咖啡膠囊，每日可開啟一格體驗不同咖啡風味，最後一天以聯名配件作為壓軸。Original系列售價1，Vertuo系列售價。

Nespresso另自10月30日至11月30日推出咖啡膠囊滿額贈活動，Original系列單筆購買滿100顆贈聯名馬達加斯加55%牛奶巧克力，滿160顆加贈View Espresso & Lungo咖啡杯盤組；Vertuo系列則分別以80顆及140顆為贈禮門檻。