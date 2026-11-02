快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

Nespresso × 施華洛世奇「四大璀璨節慶提案」跨界譜咖啡美學

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
CITIZ PLATINUM施華洛世奇聯名限量款咖啡機，機身鑲飾44顆水晶，將精品咖啡體驗與美學融入日常生活。業者／提供
CITIZ PLATINUM施華洛世奇聯名限量款咖啡機，機身鑲飾44顆水晶，將精品咖啡體驗與美學融入日常生活。業者／提供

瑞士精品咖啡品牌Nespresso跨界攜手水晶品牌施華洛世奇（Swarovski），推出節慶限定系列，涵蓋三款限定咖啡、聯名限量咖啡機、耶誕倒數月曆及咖啡配件。其中，CITIZ PLATINUM聯名咖啡機以44顆水晶鑲嵌金屬機身，系列商品自即日起陸續上市。

此次聯名以施華洛世奇標誌性的八角形輪廓及水晶工藝為設計元素，推出三款節慶限定咖啡，包括雙份濃縮黑咖啡、榛果布朗尼風味及藍莓起司蛋糕風味。咖啡膠囊每條10顆裝。

咖啡機方面，CITIZ PLATINUM施華洛世奇聯名限量款以金屬機身搭配44顆水晶，配備1公升水箱、咖啡與熱水雙出水口，以及五種杯量設定，建議售價1萬1,600元，限量販售。

配件包括幻彩粉色PIXIE LUNGO咖啡杯，容量160ml，售價720元；TRAVEL大杯量隨行杯採用90%再生不鏽鋼製成，以流影綠色調呈現，售價1,400元。

此外，Nespresso推出施華洛世奇聯名耶誕倒數月曆，內含24天份咖啡膠囊，每日可開啟一格體驗不同咖啡風味，最後一天以聯名配件作為壓軸。Original系列售價1，Vertuo系列售價。

Nespresso另自10月30日至11月30日推出咖啡膠囊滿額贈活動，Original系列單筆購買滿100顆贈聯名馬達加斯加55%牛奶巧克力，滿160顆加贈View Espresso & Lungo咖啡杯盤組；Vertuo系列則分別以80顆及140顆為贈禮門檻。

PIXIE LUNGO聯名咖啡杯與TRAVEL大杯量咖啡隨行杯，將精品咖啡美學延伸至日常生活與外出情境。業者／提供
PIXIE LUNGO聯名咖啡杯與TRAVEL大杯量咖啡隨行杯，將精品咖啡美學延伸至日常生活與外出情境。業者／提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

超商咖啡哪款最多人討論？十大人氣類型出爐 拿鐵奪冠、濃萃擠進前三

星巴克雙重優惠開跑！外送第2杯半價、11月2日「買一送一」

雞塊、薯條買1送1！麥當勞5款「酪梨醬滿福堡」、奶昔大哥雲朵包開賣

2026台灣咖啡節「咖了 for world」 從雲林出發與世界喝一杯

相關新聞

Nespresso × 施華洛世奇「四大璀璨節慶提案」跨界譜咖啡美學

瑞士精品咖啡品牌Nespresso跨界攜手水晶品牌施華洛世奇（Swarovski），推出節慶限定系列，涵蓋三款限定咖啡、聯名限量咖啡機、耶誕倒數月曆及咖啡配件。其中，CITIZ PLATINUM聯名咖啡機以44顆水晶鑲嵌金屬機身，系列商品自即日起陸續上市。

海龜、章魚一起來探險！京都和紙定格動畫如夢似幻 TASAKI慶佳節

歲末佳節將至，日本珠寶品牌TASAKI以「READY TO OPEN」為題，推出全新Holiday節慶形象，結合日本傳說、珍珠工藝與藝術創作，打造一場奇幻海底之旅。除了透過定格動畫呈現充滿想像力的海洋世界，品牌也將於日本銀座旗艦店舉辦幕後創作展覽，並於11月9日起在台灣官方LINE帳號推出互動活動，可探索自己的命定珠寶系列並下載和紙工藝的限定桌布。

500盤四連霸現身！500小趴踢第二波出攤公布　集結500碗／甜與超人氣名店打造最強小趴踢

由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」持續揭曉市集卡司，第二波公布14家特色品牌，從五星級飯店餐飲、創意甜點、異國料理到台灣傳統米食，集結不同飲食文化與職人手藝。11月6日至8日，從在西門紅樓北廣場與西門河岸留言，一次探索多元美食、特色飲品與生活體驗，感受「小趴踢，大能量」的市集魅力。

全支付進駐Samsung Wallet！綁定首筆消費享5%回饋 再抽旗艦摺疊機

支付市場再添新合作！全支付即日起正式進駐Samsung Wallet，成為首家與手機內建錢包深度整合的電子支付品牌。2022年至2026年上市的Samsung Galaxy手機用戶，只要更新Samsung Wallet至6.8.67版以上，即可新增全支付或PX Pay升級全支付，整合手機付款、乘車碼、帳戶儲值及活動登錄等功能，無須頻繁切換App。

台鐵ITF亮相「台鐵假期」遊程 再推聯名限定便當、全台首賣周邊

2026年台灣國際旅展（ITF）將當場，台鐵公司今年擴展管規模，以「搭台鐵、遊台灣」為推廣主軸，並結合「台鐵假期」平台，推廣多元鐵道旅遊產品與行程，現場也將推出旅展聯名限定便當「鱸蝦松露風味便當」、全台首賣的「鐵道拾光月曆」與「魅力小站桌曆」，並規畫展場首賣、打卡互動、滿額贈禮等活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。