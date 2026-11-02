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海龜、章魚一起來探險！京都和紙定格動畫如夢似幻 TASAKI慶佳節

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象結合和紙藝術。圖／TASAKI提供
TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象結合和紙藝術。圖／TASAKI提供

歲末佳節將至，日本珠寶品牌TASAKI以「READY TO OPEN」為題，推出全新Holiday節慶形象，結合日本傳說、珍珠工藝與藝術創作，打造一場奇幻海底之旅。除了透過定格動畫呈現充滿想像力的海洋世界，品牌也將於日本銀座旗艦店舉辦幕後創作展覽，並於11月9日起在台灣官方LINE帳號推出互動活動，可探索自己的命定珠寶系列並下載和紙工藝的限定桌布。

此次形象廣告從日本經典傳說「浦島太郎」汲取靈感，將故事中充滿神祕色彩的寶盒，轉化為開啟未知世界的入口。故事舞台設定在日本九十九島海域，這裡也是TASAKI自1933年起培育阿古屋珍珠的地方。片中的寶盒不只是奇幻旅程的象徵，也隱喻珍珠在貝殼中孕育的過程，從養殖職人的悉心照料，到經過自然與時間淬鍊，最後展現每顆珍珠獨一無二的光澤。

為了呈現海底世界，製作團隊特別選用日本京都和紙，以傳統手工技藝打造海洋生物與場景，再透過定格動畫逐格拍攝，讓紙藝在光影變化中呈現如水波般的流動感。短片由藝術家Alix Bortoli執導，並邀請法韓混血歌手暨創作人Miki演唱電子流行歌曲「Yes」。輕快且富有節奏感的旋律，為海底探險增添活潑氣息，也呼應整體影像自由奔放的創作風格。

影片中，TASAKI經典的BALANCE、DANGER及M/G TASAKI系列都巧妙地融入和紙打造的奇幻場景，成為海底城市的一部分。珊瑚色、丁香紫與淡藍綠交織出夢幻色調，手工和紙的珠光質地則呼應珍珠細膩的光澤。整體形象攝影由Andrew Vowels掌鏡，並在品牌設計師暨藝術顧問Thakoon Panichgul創意指導下，延續珠寶與藝術交融的視覺概念。

除了幕後製作的精彩過程將於日本銀座旗艦店的「READY TO OPEN」特別展覽中揭秘，節慶活動也延伸至台灣數位平台，自11月9日起，TASAKI台灣官方LINE帳號推出「跟隨直覺，解鎖TASAKI命定系列」互動測驗，消費者可透過趣味問答，找出與個人風格相契合的珠寶系列，完成測驗後還能解鎖三款品牌限定手機桌布。

TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象結合和紙藝術。圖／TASAKI提供
TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象結合和紙藝術。圖／TASAKI提供

TASAKI balance neo diamonds pave 18K白金鑲鑽阿古屋珍珠戒指，44萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo diamonds pave 18K白金鑲鑽阿古屋珍珠戒指，44萬3,000元。圖／TASAKI提供

限定LINE桌布款式之一。圖／TASAKI提供
限定LINE桌布款式之一。圖／TASAKI提供

TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象以和紙藝術打造。圖／TASAKI提供
TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象以和紙藝術打造。圖／TASAKI提供

TASAKI balance neo 18K黃金阿古屋珍珠戒指，93,900元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo 18K黃金阿古屋珍珠戒指，93,900元。圖／TASAKI提供

TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday 官方LINE帳號互動遊戲。圖／TASAKI提供
TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday 官方LINE帳號互動遊戲。圖／TASAKI提供

TASAKI M_G SQUARE LEAF 18K黃金淡水珍珠手鐲，價格電洽。圖／TASAKI提供
TASAKI M_G SQUARE LEAF 18K黃金淡水珍珠手鐲，價格電洽。圖／TASAKI提供

TASAKI danger tribe 18K黄金淡水珍珠耳環，70,300元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger tribe 18K黄金淡水珍珠耳環，70,300元。圖／TASAKI提供

TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象結合和紙藝術。圖／TASAKI提供
TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象結合和紙藝術。圖／TASAKI提供

TASAKI balance signature 18K白金阿古屋珍珠戒指，11萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature 18K白金阿古屋珍珠戒指，11萬8,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI danger horn plus 18K黄金阿古屋珍珠耳骨夾，72,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger horn plus 18K黄金阿古屋珍珠耳骨夾，72,500元。圖／TASAKI提供

限定LINE桌布款式之一。圖／TASAKI提供
限定LINE桌布款式之一。圖／TASAKI提供

TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象。圖／TASAKI提供
TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象。圖／TASAKI提供

限定LINE桌布款式之一。圖／TASAKI提供
限定LINE桌布款式之一。圖／TASAKI提供

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