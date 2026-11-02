海龜、章魚一起來探險！京都和紙定格動畫如夢似幻 TASAKI慶佳節

歲末佳節將至，日本珠寶品牌TASAKI以「READY TO OPEN」為題，推出全新Holiday節慶形象，結合日本傳說、珍珠工藝與藝術創作，打造一場奇幻海底之旅。除了透過定格動畫呈現充滿想像力的海洋世界，品牌也將於日本銀座旗艦店舉辦幕後創作展覽，並於11月9日起在台灣官方LINE帳號推出互動活動，可探索自己的命定珠寶系列並下載和紙工藝的限定桌布。

此次形象廣告從日本經典傳說「浦島太郎」汲取靈感，將故事中充滿神祕色彩的寶盒，轉化為開啟未知世界的入口。故事舞台設定在日本九十九島海域，這裡也是TASAKI自1933年起培育阿古屋珍珠的地方。片中的寶盒不只是奇幻旅程的象徵，也隱喻珍珠在貝殼中孕育的過程，從養殖職人的悉心照料，到經過自然與時間淬鍊，最後展現每顆珍珠獨一無二的光澤。

為了呈現海底世界，製作團隊特別選用日本京都和紙，以傳統手工技藝打造海洋生物與場景，再透過定格動畫逐格拍攝，讓紙藝在光影變化中呈現如水波般的流動感。短片由藝術家Alix Bortoli執導，並邀請法韓混血歌手暨創作人Miki演唱電子流行歌曲「Yes」。輕快且富有節奏感的旋律，為海底探險增添活潑氣息，也呼應整體影像自由奔放的創作風格。

影片中，TASAKI經典的BALANCE、DANGER及M/G TASAKI系列都巧妙地融入和紙打造的奇幻場景，成為海底城市的一部分。珊瑚色、丁香紫與淡藍綠交織出夢幻色調，手工和紙的珠光質地則呼應珍珠細膩的光澤。整體形象攝影由Andrew Vowels掌鏡，並在品牌設計師暨藝術顧問Thakoon Panichgul創意指導下，延續珠寶與藝術交融的視覺概念。

除了幕後製作的精彩過程將於日本銀座旗艦店的「READY TO OPEN」特別展覽中揭秘，節慶活動也延伸至台灣數位平台，自11月9日起，TASAKI台灣官方LINE帳號推出「跟隨直覺，解鎖TASAKI命定系列」互動測驗，消費者可透過趣味問答，找出與個人風格相契合的珠寶系列，完成測驗後還能解鎖三款品牌限定手機桌布。

TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象結合和紙藝術。圖／TASAKI提供

TASAKI balance neo diamonds pave 18K白金鑲鑽阿古屋珍珠戒指，44萬3,000元。圖／TASAKI提供

限定LINE桌布款式之一。圖／TASAKI提供

TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象以和紙藝術打造。圖／TASAKI提供

TASAKI balance neo 18K黃金阿古屋珍珠戒指，93,900元。圖／TASAKI提供

TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday 官方LINE帳號互動遊戲。圖／TASAKI提供

TASAKI M_G SQUARE LEAF 18K黃金淡水珍珠手鐲，價格電洽。圖／TASAKI提供

TASAKI danger tribe 18K黄金淡水珍珠耳環，70,300元。圖／TASAKI提供

TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象結合和紙藝術。圖／TASAKI提供

TASAKI balance signature 18K白金阿古屋珍珠戒指，11萬8,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI danger horn plus 18K黄金阿古屋珍珠耳骨夾，72,500元。圖／TASAKI提供

限定LINE桌布款式之一。圖／TASAKI提供

TASAKI「READY TO OPEN」年末Holiday形象。圖／TASAKI提供