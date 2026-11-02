500盤四連霸現身！500小趴踢第二波出攤公布　集結500碗／甜與超人氣名店打造最強小趴踢

由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」持續揭曉市集卡司，第二波公布14家特色品牌，從五星級飯店餐飲、創意甜點、異國料理到台灣傳統米食，集結不同飲食文化與職人手藝。11月6日至8日，從在西門紅樓北廣場與西門河岸留言，一次探索多元美食、特色飲品與生活體驗，感受「小趴踢，大能量」的市集魅力。

500盤4連霸晶華軒出攤 500碗名店也現身

500小趴踢邀請榮獲500盤4連霸的晶華軒／台北晶華酒店參與，展現五星級餐飲對食材品質與料理工藝的講究，透過多元餐飲文化與創新企劃，帶來精緻美食體驗，晶華軒將帶來「火鴨泡飯」，讓人期待。

由台裔美籍主廚 Timothy Lu 呂學明創立的 PASTA & CO.，同樣曾獲500盤，以每日新鮮製作的手工義大利麵為招牌，融合義式料理、美式創意與多元文化風味，呈現自在愜意的當代美式餐飲。

曾獲得500盤的PASTA & CO.，也將現身500小趴踢。圖／品牌提供

曾獲500碗推薦的店家包括台中的租界炭火蝦飯，以蝦皇蝦多多飯為主力，搭配自製無毒蝦膏醬，帶來鮮味十足的特色飯食。來自南投埔里的阿鳳米食，傳承阿嬤手藝，以草仔粿、紅龜粿等傳統米食留住家鄉味，由姊弟接棒經營，延續熟悉的滋味與人情，限定11/7 （六）出攤。以「滷香世家」為核心理念的開囍滷肉專賣店 opensmile，主打滷肉飯、紅燒控肉與滷大排，承襲傳統手作工藝並融入現代料理巧思。汶傳統米食傳承一甲子的米食手藝，從灶腳手作到第五代接棒，以好水、好米製作傳統粿品，讓埔里家鄉味與家族記憶持續傳承，限定11/8 （日）出攤。

台中租界炭火蝦飯出攤500小趴踢。圖／品牌提供

阿鳳米食限定11/7出攤500小趴踢。圖／品牌提供

汶傳統米食限定11/8出攤500小趴踢。圖／品牌提供

開囍滷肉專賣店 opensmile出攤500小趴踢。圖／品牌提供

500甜大集合！花蓮手作冰品、法式瑪德蓮登場

甜點陣容同樣精彩。榮獲500甜推薦的夢露 MONROE則以法式經典瑪德蓮為主角，堅持真實食材與細膩工藝，將經典甜點融入日常與送禮情境。來自花蓮壽豐的春虫冰工場，也是500甜得主，以台灣在地食材為核心，推出黑糖刨冰、蜜釀洛神、法式鮮果雪酪與手作冰棒，透過親手製作與品質把關，呈現食材原味與冰品的純粹魅力。

夢露 MONROE出攤500小趴踢。圖／品牌提供

春虫冰工場出攤500小趴踢。圖／品牌提供

傳承家鄉手藝，各式美食甜點不可錯過

朱雀咖喱出攤500小趴踢。圖／品牌提供

除了500盤、500碗與500甜的推薦美食，市集也集結多個風味絕佳又獨具特色的品牌。朱雀咖喱則以「咖喱無限想像」為理念，主打以蔬果與香料熬製、不使用肉類底料的濃郁咖喱，將咖喱元素延伸至不同形式的料理。台北在地美式餐飲品牌雷蒙叔叔美式餐廳 Uncle Laymen創立於2011年，以招牌漢堡為核心，透過精簡菜單與快速出餐，呈現經典美式風味。

雷蒙叔叔美式餐廳 Uncle Laymen出攤500小趴踢。圖／品牌提供

義式甜甜圈、咖啡調酒到超人氣巧克力 打造小趴踢新提案

Chubby Doo 甜甜圈專賣店，主打義式甜甜圈 BOMBOLONI，以創意口味、造型與包裝設計打破傳統甜點框架，帶來兼具美味與視覺驚喜的甜點體驗。

Chubby Doo 甜甜圈專賣店出攤500小趴踢。圖／品牌提供

NAKA Taipei以日語「平衡」為靈感，結合咖啡、甜點與調酒，串聯早 C（Coffee）、晚 A（Alcohol）的生活節奏，讓飲品成為日常中值得停留的美好時刻。從午後咖啡到夜晚微醺，為市集帶來更豐富的生活風格體驗。

NAKA Taipei出攤500小趴踢。圖／品牌提供

來自台灣的 Rayya Treats，以亞洲飲食文化為靈感，將茶香、堅果與米香融入脆脆巧克力，透過食材搭配與口感層次重新詮釋經典巧克力風味，本次更是品牌首次參與台灣實體市集，邀請民眾親自感受特色巧克力的多元魅力，限定11/7 （六）出攤，而為維護現場秩序與動線，請於活動開始時依照品牌指示排隊；勿任意排隊或占位，並請配合工作人員引導，於指定區域及時段依序排隊。

超人氣的Rayya Treats限定11/7出攤500小趴踢。圖／品牌提供

除了美食與飲品，醒腦工作室也將帶來以舒頭體驗為核心的放鬆服務，透過簡單舒緩的過程協助梳理思緒、釋放壓力，並結合醒腦雜貨，打造舒心的日常提案，讓民眾在熱鬧的市集行程中，也能享受片刻放鬆。限定11/6（五）出攤。

醒腦工作室11月6日現身500小趴踢。圖／品牌提供

「500小趴踢2026」將於11月6日至11月8日在西門紅樓北廣場與西門河岸留言登場。戶外市集免費入場，室內講座與音樂表演須完成戶外闖關活動後方可進入。更多活動資訊與後續出攤名單，請持續關注《500輯》官方網站及Facebook、Instagram，一起在西門放慢步伐，探索美食與生活風格，感受「小趴踢，大能量」的城市魅力。

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

500小趴踢2026 日期：2026年11月6～8日（五至日） 室外場域時間：周五1700~2200、周六1200~2200、周日1200~1800 室內場域時間：周五1800~2200、周六1400~2200、周日1300~1800 地點：西門紅樓北廣場、西門河岸留言 主辦單位｜500輯 場地協力｜西門紅樓 永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集 指定合作｜yoxi、去趣 合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機

500小趴踢2026合作夥伴。圖／500小趴踢提供

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